Lenglet, Benfica'ya imzayı attı!

Benfica, savunma hattını deneyimli bir isimle güçlendirdi. Portekiz ekibi, Atletico Madrid'den ayrılan Clement Lenglet transferini resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2029'A KADAR İMZA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki Fransız savunmacı, Benfica ile 2029 yılına kadar geçerli sözleşmeye imza attı.
SAVUNMAYA TECRÜBE TAKVİYESİ
Barcelona, Tottenham, Aston Villa ve Atletico Madrid formaları giyen Lenglet, kariyerini Portekiz'de sürdürecek. Deneyimli stoperin kısa süre içinde yeni takımıyla çalışmalara başlaması bekleniyor.
ATLETICO'DA 24 MAÇA ÇIKTI
Lenglet, geride kalan sezonda Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıktı. Fransız stoper bu karşılaşmalarda 1 asist yaparken, 21 mücadelede ilk 11'de görev aldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki Fransız savunmacı, Benfica ile 2029 yılına kadar geçerli sözleşmeye imza attı.
SAVUNMAYA TECRÜBE TAKVİYESİ
Barcelona, Tottenham, Aston Villa ve Atletico Madrid formaları giyen Lenglet, kariyerini Portekiz'de sürdürecek. Deneyimli stoperin kısa süre içinde yeni takımıyla çalışmalara başlaması bekleniyor.
ATLETICO'DA 24 MAÇA ÇIKTI
Lenglet, geride kalan sezonda Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıktı. Fransız stoper bu karşılaşmalarda 1 asist yaparken, 21 mücadelede ilk 11'de görev aldı.