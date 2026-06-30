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Monaco, Ansu Fati'nin bonservisini aldı!

Monaco, Barcelona'dan kiraladığı Ansu Fati'nin satın alma opsiyonunu kullanarak 11 milyon euro karşılığında bonservisini aldı. Fransız ekibi, İspanyol yıldızla 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 21:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Monaco, Ansu Fati'nin bonservisini aldı!
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Monaco, geçtiğimiz sezon Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ansu Fati'nin satın alma opsiyonunu kullandığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2030'A KADAR İMZA

Fransız temsilcisi, 23 yaşındaki İspanyol hücum oyuncusunun bonservisi için Barcelona'ya 11 milyon euro öderken, Ansu Fati ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

MONACO'DA KENDİNİ BULDU

Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 30 resmi maçta 12 gol atan Ansu Fati, takımın en golcü ikinci ismi oldu. Ligue 1'de çıktığı 25 maçta 11 gol kaydeden genç futbolcu, 99 dakikada bir gol ortalaması yakalayarak dikkat çekti.

KARİYERİNİ YENİDEN YÜKSELTTİ

Monaco formasıyla üç kez Ligue 1'de haftanın oyuncusu seçilen Ansu Fati, Nice derbisinde attığı iki golün yanı sıra Lens ve Metz karşılaşmalarındaki performansıyla da öne çıktı. La Masia altyapısından yetişen İspanyol futbolcu, başarılı sezonunun ardından kariyerine Monaco'da devam etme kararı aldı.

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