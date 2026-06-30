Monaco, Ansu Fati'nin bonservisini aldı!

Monaco, geçtiğimiz sezon Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ansu Fati'nin satın alma opsiyonunu kullandığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2030'A KADAR İMZA
Fransız temsilcisi, 23 yaşındaki İspanyol hücum oyuncusunun bonservisi için Barcelona'ya 11 milyon euro öderken, Ansu Fati ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.
MONACO'DA KENDİNİ BULDU
Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 30 resmi maçta 12 gol atan Ansu Fati, takımın en golcü ikinci ismi oldu. Ligue 1'de çıktığı 25 maçta 11 gol kaydeden genç futbolcu, 99 dakikada bir gol ortalaması yakalayarak dikkat çekti.
KARİYERİNİ YENİDEN YÜKSELTTİ
Monaco formasıyla üç kez Ligue 1'de haftanın oyuncusu seçilen Ansu Fati, Nice derbisinde attığı iki golün yanı sıra Lens ve Metz karşılaşmalarındaki performansıyla da öne çıktı. La Masia altyapısından yetişen İspanyol futbolcu, başarılı sezonunun ardından kariyerine Monaco'da devam etme kararı aldı.
Fransız temsilcisi, 23 yaşındaki İspanyol hücum oyuncusunun bonservisi için Barcelona'ya 11 milyon euro öderken, Ansu Fati ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.
MONACO'DA KENDİNİ BULDU
Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 30 resmi maçta 12 gol atan Ansu Fati, takımın en golcü ikinci ismi oldu. Ligue 1'de çıktığı 25 maçta 11 gol kaydeden genç futbolcu, 99 dakikada bir gol ortalaması yakalayarak dikkat çekti.
KARİYERİNİ YENİDEN YÜKSELTTİ
Monaco formasıyla üç kez Ligue 1'de haftanın oyuncusu seçilen Ansu Fati, Nice derbisinde attığı iki golün yanı sıra Lens ve Metz karşılaşmalarındaki performansıyla da öne çıktı. La Masia altyapısından yetişen İspanyol futbolcu, başarılı sezonunun ardından kariyerine Monaco'da devam etme kararı aldı.