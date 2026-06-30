Fenerbahçe'den UEFA cezasına ilişkin açıklama: Karara itiraz edilecek Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Fenerbahçe Spor Kulübü, UEFA'nın verdiği 7 milyon euroluk cezanın geçmiş dönemdeki mali uygulamalardan kaynaklandığını belirterek karara itiraz edeceğini açıkladı.
UEFA'nın kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası vermesinin ardından sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı.
UEFA tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 2025 takvim yılı için yüzde 70'in üzerinde kadro maliyeti oranı bildirdiği ve bu nedenle kulübe 7 milyon euro para cezası uygulandığı duyurulmuştu. Sarı-lacivertli kulüp ise söz konusu cezaya ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "UEFA Kulüp Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında, 2025 takvim yılına ilişkin finansal verilerin incelenmesi sonucunda; futbol takımı maliyetlerinin, futbol faaliyetine ilişkin gelirlerin azami %70'i ile sınırlı olması gerekirken, kulübümüz açısından bu oranın %84 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında, "Söz konusu limitin aşılması nedeniyle, UEFA tarafından geçmiş dönemde başlatılan inceleme neticesinde, 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kulübümüze 7 milyon Euro tutarında finansal disiplin cezası uygulanmıştır." denildi.
Kulüp, cezanın gerekçesine ilişkin olarak ise, "Bu yaptırım; 2025 takvim yılına ait futbol takımına ilişkin bonservis bedelleri, menajerlik giderleri, futbolcu ücretleri ve ilgili diğer takım maliyetlerinin, UEFA tarafından belirlenen mali sürdürülebilirlik limitinin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır." açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe, yeni yönetimin karara itiraz edeceğini de duyurarak şu ifadelere yer verdi:
"Geçmiş döneme ilişkin finansal uygulamalar sonucunda ortaya çıkan bu ceza nedeniyle, henüz 22 gün önce göreve başlayan Yönetim Kurulumuz, kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla ilgili karara itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruları yasal süre içinde gerçekleştirecek olup; kulübümüzün UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlaması amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır."
Sarı-lacivertli kulübün açıklaması, "Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleriyle sona erdi.
BİR ADIM GERİDEN
NE OLMUŞTU?
UEFA, kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası vermişti.
UEFA'dan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli ekibin 2025 takvim yılı için yüzde 70'in üzerinde kadro maliyeti oranı bildirdiği ve kuralı ihlal ettiği kaydedilmişi.
Açıklamada, Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verildiği ifade edilmişti.
Kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz ekipleri Aston Villa, Chelsea, Newcastle United ve Nottingham Forest, Fransa'dan Nice ve Strasbourg, Yunanistan'dan AEK ve İtalya'dan Fiorentina takımları da UEFA'dan para cezası almıştı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Aston Villa ile Fransız temsilcisi Strasbourg, para cezasının yanı sıra yeni oyuncu tescilinde de kısıtlamayla karşı karşıya kalacak.
İki takımın da para cezasının önemli bir kısmı, kulübün 2026 yılında kadro maliyeti oranını azaltmaya devam etmesine bağlı olmak koşuluyla ertelendi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, UEFA'nın verdiği 7 milyon euroluk cezanın geçmiş dönemdeki mali uygulamalardan kaynaklandığını belirterek karara itiraz edeceğini açıkladı.
UEFA'nın kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası vermesinin ardından sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı.
UEFA tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 2025 takvim yılı için yüzde 70'in üzerinde kadro maliyeti oranı bildirdiği ve bu nedenle kulübe 7 milyon euro para cezası uygulandığı duyurulmuştu. Sarı-lacivertli kulüp ise söz konusu cezaya ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "UEFA Kulüp Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında, 2025 takvim yılına ilişkin finansal verilerin incelenmesi sonucunda; futbol takımı maliyetlerinin, futbol faaliyetine ilişkin gelirlerin azami %70'i ile sınırlı olması gerekirken, kulübümüz açısından bu oranın %84 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında, "Söz konusu limitin aşılması nedeniyle, UEFA tarafından geçmiş dönemde başlatılan inceleme neticesinde, 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kulübümüze 7 milyon Euro tutarında finansal disiplin cezası uygulanmıştır." denildi.
Kulüp, cezanın gerekçesine ilişkin olarak ise, "Bu yaptırım; 2025 takvim yılına ait futbol takımına ilişkin bonservis bedelleri, menajerlik giderleri, futbolcu ücretleri ve ilgili diğer takım maliyetlerinin, UEFA tarafından belirlenen mali sürdürülebilirlik limitinin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır." açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe, yeni yönetimin karara itiraz edeceğini de duyurarak şu ifadelere yer verdi:
"Geçmiş döneme ilişkin finansal uygulamalar sonucunda ortaya çıkan bu ceza nedeniyle, henüz 22 gün önce göreve başlayan Yönetim Kurulumuz, kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla ilgili karara itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruları yasal süre içinde gerçekleştirecek olup; kulübümüzün UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlaması amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır."
Sarı-lacivertli kulübün açıklaması, "Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleriyle sona erdi.
BİR ADIM GERİDEN
NE OLMUŞTU?
UEFA, kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası vermişti.
UEFA'dan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli ekibin 2025 takvim yılı için yüzde 70'in üzerinde kadro maliyeti oranı bildirdiği ve kuralı ihlal ettiği kaydedilmişi.
Açıklamada, Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verildiği ifade edilmişti.
Kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz ekipleri Aston Villa, Chelsea, Newcastle United ve Nottingham Forest, Fransa'dan Nice ve Strasbourg, Yunanistan'dan AEK ve İtalya'dan Fiorentina takımları da UEFA'dan para cezası almıştı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Aston Villa ile Fransız temsilcisi Strasbourg, para cezasının yanı sıra yeni oyuncu tescilinde de kısıtlamayla karşı karşıya kalacak.
İki takımın da para cezasının önemli bir kısmı, kulübün 2026 yılında kadro maliyeti oranını azaltmaya devam etmesine bağlı olmak koşuluyla ertelendi.
|Kulüpler
|Toplam Para Cezası (Avro)
|Ertelenen Ceza (Avro)
|Strasbourg
|25 milyon
|12 milyon
|Aston Villa
|22,5 milyon
|15 milyon
|Fenerbahçe
|7 milyon
|Fiorentina
|6 milyon
|Chelsea
|3 milyon
|2 milyon
|Newcastle United
|3 milyon
|Nottingham Forest
|2,5 milyon
|AEK
|500 bin
|Nice
|450 bin