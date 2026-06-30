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U18 Sutopu Milli Takımı tur atladı

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Dünya Şampiyonası play-off ilk turunda Yeni Zelanda'yı 11-10 yenerek ikinci tura yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 21:10
Haber: AA
U18 Sutopu Milli Takımı tur atladı
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Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, Dünya Şampiyonası play-off ilk turunda karşılaştığı Yeni Zelanda'yı 11-10 yenerek tur atladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Portekiz'in Rio Maior bölgesinde düzenlenen organizasyonda Yeni Zelanda ile karşılaştı.

Havuzdan 11-10 galip ayrılan ve ikinci tura çıkan Türkiye, yarın TSİ 18.30'da Sırbistan ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

 

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