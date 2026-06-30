Premier Lig'in yeni temsilcilerinden Coventry City, teknik direktör Frank Lampard ile yola devam etme kararı aldı. İngiliz kulübü, 48 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesini 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PREMİER LİG'E TAŞIDI
Kasım 2024'te göreve gelen Frank Lampard, ilk sezonunda 17. sırada devraldığı Coventry City'yi Championship'te play-off hattına taşımayı başardı.
25 YIL SONRA GELEN BAŞARI
Geçen sezon Lampard yönetiminde Championship'i zirvede tamamlayan Coventry City, 25 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'e yükselme başarısı gösterdi.
Kasım 2024'te göreve gelen Frank Lampard, ilk sezonunda 17. sırada devraldığı Coventry City'yi Championship'te play-off hattına taşımayı başardı.
25 YIL SONRA GELEN BAŞARI
Geçen sezon Lampard yönetiminde Championship'i zirvede tamamlayan Coventry City, 25 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'e yükselme başarısı gösterdi.