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Frank Lampard, Coventry City ile yeni sözleşme imzaladı

Premier Lig'in yeni ekiplerinden Coventry City, teknik direktör Frank Lampard'ın sözleşmesini 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 22:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Frank Lampard, Coventry City ile yeni sözleşme imzaladı
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Premier Lig'in yeni temsilcilerinden Coventry City, teknik direktör Frank Lampard ile yola devam etme kararı aldı. İngiliz kulübü, 48 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesini 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PREMİER LİG'E TAŞIDI

Kasım 2024'te göreve gelen Frank Lampard, ilk sezonunda 17. sırada devraldığı Coventry City'yi Championship'te play-off hattına taşımayı başardı.

25 YIL SONRA GELEN BAŞARI

Geçen sezon Lampard yönetiminde Championship'i zirvede tamamlayan Coventry City, 25 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

 

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