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Aziz Yıldırım'ın büyük kızının evinde üzücü olay

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın büyük kızı Gülşah Yıldırım Gordi'nin evine manikür ve pedikür hizmeti vermek için giden 56 yaşındaki kadın kuaförü Derya Gündoğdu'nun fenalaşarak hayatını kaybettiği öne sürüldü.

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calendar 30 Haziran 2026 21:17 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 23:16
Haber: Haberturk
Aziz Yıldırım'ın büyük kızının evinde üzücü olay
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İlk olarak bazı haberlerde, uzun yıllardır özel bir kuaförde çalışan Derya Gündoğdu'nun, Aziz Yıldırım'ın Beykoz'daki evine manikür ve pedikür hizmeti vermek üzere gittiği ve burada hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Ancak, Aziz Yıldırım'ın küçük kızı Yaz Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu olayın kendisiyle ilgisinin bulunmadığını ve olayın kendi yaşadıkları evde gerçekleşmediğini belirtti.

YAZ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Yaz Yıldırım açıklamasında, "Beni çok sayıda kişi aradığı ve mesaj attığı için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Bugün haber olan olayın benimle hiçbir ilgili yoktur ve olay bizim evimizde gerçekleşmemiştir. Bazı haberlerde olayın bizim evimizde yaşanmış gibi aktarılması nedeniyle bunu açıklamak istedim" ifadelerini kullandı.

OLAY, AZİZ YILDIRIM'IN BÜYÜK KIZININ EVİNDE YAŞANDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, Derya Gündoğdu'nun, Aziz Yıldırım'ın büyük kızı Gülşah Yıldırım Gordi'nin Beykoz Acarlar Mahallesi'nde bulunan evine manikür ve pedikür hizmeti vermek üzere gittiği belirtildi.

Haberde, olayın ardından polis ekipleri evde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede, 56 yaşındaki Derya Gündoğdu'nun merdivenlerden çıktığı sırada yere düşerek hareketsiz kaldığının görüldüğü öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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