Bir dönem sona erdi! Lakers, LeBron James'e veda etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers, yıldız oyuncu LeBron James ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lakers'tan yapılan açıklamada, 41 yaşındaki efsane basketbolcunun ayrılığına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
"LeBron James, tarihin en büyük sporcularından biridir. Lakers'ta geçirdiği 8 yıl için ona her zaman minnettar olacağız. 2020'de hayal edilebilecek en zorlu koşullarda kırdığı sayısız rekorlarla bizi şampiyonluğa taşıdı. Ona hem saha içinde hem de saha dışında gelecekte her şeyin en iyisini diliyoruz. O, Lakers ailesinin her zaman değerli bir parçası olarak kalacak."
NBA tarihinin en önemli sporcuları arasında kabul edilen LeBron James, 2018-2026 yıllarında Los Angeles Lakers'ta forma giydi. "Kral" lakaplı deneyimli oyuncu, 2 kez Miami Heat, birer defa da Lakers ve Cleveland Cavaliers ile NBA şampiyonluğu yaşadı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde 4'er kez normal sezonun ve final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ünvanına layık görülen James, 22 defa ise All Star seçilme başarısı gösterdi.
YENİ ADRESİ MERAK KONUSU
ABD basınında yer alan haberlere göre Golden State Warriors ile eski takımları Miami Heat ve Cleveland Cavaliers'ın NBA'de 24. sezonunu geçirmeye hazırlanan serbest oyuncu statüsündeki LeBron James'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
NBA tarihinin en büyük oyuncularından biri olan LeBron James'in yeni adresinin hangi takım olacağı merak konusu haline geldi.
BİR ADIM GERİDEN / NE OLMUŞTU?
LeBron James'in Los Angeles Lakers'tan ayrılacağına yönelik sinyaller, ABD basınında geniş yer bulmuştu.
ESPN'in haberine göre, LeBron James'in temsilciliğini yapan Klutch Sports'un CEO'su Rich Paul, yıldız oyuncunun 2026-27 sezonunda NBA'de oynamaya devam edeceğini ve bu süreçte Los Angeles Lakers yönetimine kendisi olmadan yollarına devam edebileceklerini bildirdiğini açıklamıştı. Haberde, James'in kariyerine başka bir takımda devam edeceği belirtilmişti.
KARİYERİ
2003 NBA Draftı'nda Cleveland Cavaliers tarafından seçilen LeBron James, 2010 sezonunda Miami Heat'e katıldı.
Miami ekibinde iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan yıldız oyuncu, daha sonra Cleveland Cavaliers'a geri dönerek burada da bir NBA şampiyonluğu kazandı.
2018 yılında Los Angeles Lakers'a transfer olan LeBron James, pandemi döneminde oynanan sezonda takımını şampiyonluğa taşıdı.
NBA tarihinde 30 bin sayı, 10 bin ribaund ve 10 bin asist barajlarını aşan ilk ve tek oyuncu olma unvanını taşıyan ABD'li basketbolcu, elde ettiği şampiyonluklar ve MVP ödüllerinin yanı sıra 2005 ile 2025 yılları arasında NBA All-Star organizasyonunda yer aldı. James, 2006, 2008-2018 ve 2020 yıllarında NBA Yılın Beşi'ne seçilirken, kariyerinde bir kez sayı kralı, bir kez de asist kralı oldu.
"LeBron James, tarihin en büyük sporcularından biridir. Lakers'ta geçirdiği 8 yıl için ona her zaman minnettar olacağız. 2020'de hayal edilebilecek en zorlu koşullarda kırdığı sayısız rekorlarla bizi şampiyonluğa taşıdı. Ona hem saha içinde hem de saha dışında gelecekte her şeyin en iyisini diliyoruz. O, Lakers ailesinin her zaman değerli bir parçası olarak kalacak."
NBA tarihinin en önemli sporcuları arasında kabul edilen LeBron James, 2018-2026 yıllarında Los Angeles Lakers'ta forma giydi. "Kral" lakaplı deneyimli oyuncu, 2 kez Miami Heat, birer defa da Lakers ve Cleveland Cavaliers ile NBA şampiyonluğu yaşadı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde 4'er kez normal sezonun ve final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ünvanına layık görülen James, 22 defa ise All Star seçilme başarısı gösterdi.
YENİ ADRESİ MERAK KONUSU
ABD basınında yer alan haberlere göre Golden State Warriors ile eski takımları Miami Heat ve Cleveland Cavaliers'ın NBA'de 24. sezonunu geçirmeye hazırlanan serbest oyuncu statüsündeki LeBron James'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
NBA tarihinin en büyük oyuncularından biri olan LeBron James'in yeni adresinin hangi takım olacağı merak konusu haline geldi.
BİR ADIM GERİDEN / NE OLMUŞTU?
LeBron James'in Los Angeles Lakers'tan ayrılacağına yönelik sinyaller, ABD basınında geniş yer bulmuştu.
ESPN'in haberine göre, LeBron James'in temsilciliğini yapan Klutch Sports'un CEO'su Rich Paul, yıldız oyuncunun 2026-27 sezonunda NBA'de oynamaya devam edeceğini ve bu süreçte Los Angeles Lakers yönetimine kendisi olmadan yollarına devam edebileceklerini bildirdiğini açıklamıştı. Haberde, James'in kariyerine başka bir takımda devam edeceği belirtilmişti.
KARİYERİ
2003 NBA Draftı'nda Cleveland Cavaliers tarafından seçilen LeBron James, 2010 sezonunda Miami Heat'e katıldı.
Miami ekibinde iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan yıldız oyuncu, daha sonra Cleveland Cavaliers'a geri dönerek burada da bir NBA şampiyonluğu kazandı.
2018 yılında Los Angeles Lakers'a transfer olan LeBron James, pandemi döneminde oynanan sezonda takımını şampiyonluğa taşıdı.
NBA tarihinde 30 bin sayı, 10 bin ribaund ve 10 bin asist barajlarını aşan ilk ve tek oyuncu olma unvanını taşıyan ABD'li basketbolcu, elde ettiği şampiyonluklar ve MVP ödüllerinin yanı sıra 2005 ile 2025 yılları arasında NBA All-Star organizasyonunda yer aldı. James, 2006, 2008-2018 ve 2020 yıllarında NBA Yılın Beşi'ne seçilirken, kariyerinde bir kez sayı kralı, bir kez de asist kralı oldu.