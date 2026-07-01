30 Haziran
Fildişi Sahili-Norveç
1-2
01 Temmuz
Fransa-İsveç
3-0
01 Temmuz
Meksika-Ekvador
04:00
30 Haziran
Sturm Graz-LNZ Cherkasy
1-5IPT
30 Haziran
Shamrock -Hibernian
1-0
01 Temmuz
Botafogo SP-CRB
0-119'

U17 Basketbol Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı

FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlanırken, son 16 turunda Türkiye'nin rakibi Venezuela oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 00:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
U17 Basketbol Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki grup müsabakalarının ardından organizasyonun son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Buna göre Türkiye, son 16 turunda Venezuela ile eşleşti.

Yarın Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

12.00 Japonya-Litvanya

12.30 Fransa-Çin

14.45 ABD-Kamerun

15.15 İtalya-Kanada

17.30 Slovenya-Avustralya

18.00 Yeni Zelanda-Sırbistan

20.15 Türkiye-Venezuela

20.45 Porto Riko-Fildişi Sahili

Organizasyonda bugün alınan sonuçlar ise şu şekilde:

- A Grubu

İtalya-ABD: 80-131

Fransa-Japonya: 93-57

- B Grubu

Kamerun-Kanada: 64-104

Litvanya-Çin: 78-68

- C Grubu

Yeni Zelanda-Slovenya: 79-74

Porto Riko-Türkiye: 77-98

- D Grubu

Venezuela-Avustralya: 47-75

Sırbistan-Fildişi Sahili: 97-71

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.