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Mauro Icardi resmen boşa çıktı! Galatasaray'da belirsizlik sürüyor

Mauro Icardi, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte resmen serbest oyuncu statüsüne geçti ve geleceği belirsizliğini koruyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 00:00 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 00:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi resmen boşa çıktı! Galatasaray'da belirsizlik sürüyor
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Galatasaray'da geleceği uzun süredir merak konusu olan Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni bir anlaşmaya imza atmayan Arjantinli yıldız, 1 Temmuz 2026 itibarıyla sözleşmesinin bitmesiyle birlikte resmen serbest oyuncu statüsüne geçti.

MENAJERİ NE DEMİŞTİ?

Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, yıldız futbolcunun menajeri Elio Pino'nun daha önce yaptığı açıklamalar da dikkat çekmişti.

HT Spor'un sorularını yanıtlayan Pino, Icardi'nin Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı sorusuna, "Bunun cevabını bir ay önce Galatasaray yönetimine bildirmiştim. Bu nedenle cevap vermek zorunda değilim." yanıtını vermişti.

Yeni sözleşmenin henüz imzalanmamış olmasının bir sorun olup olmadığı sorusuna ise Pino, "Bu konuda konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Mauro Icardi'nin gelecek sezon da Galatasaray forması giyip giymeyeceği sorusuna ise deneyimli menajer, "Bekleyip göreceğiz." cevabını vermekle yetinmişti.

PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde 4 sezonda 134 resmi maça çıkan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi. 

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