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Trabzonspor'dan 6 ayda veda kararı

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık daha yaşanabilir. Bordo-mavili ekip, Mathias Lövik'in transferi için Molde ile büyük ölçüde anlaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 12:26
Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan 6 ayda veda kararı
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Süper Lig'de yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı isimleri peş peşe açıklayan Trabzonspor'da takıma veda edecek isimler de netleşiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçtiğimiz sezonun devre arasında Parma'dan takıma katılan Mathias Lövik, bordo-mavililere veda edecek sıradaki isim olabilir. HT Spor'da yer alan habere göre Trabzonspor, Norveç takımlarından Molde ile transfer için büyük ölçüde anlaştı.

Molde altyapısından yetişen 2022'de A takıma yükselen Mathias Lövik, 2025'te Parma'ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde bordo-mavili ekiple anlaşan 22 yaşındaki sol bek, 17 maçta süre alırken 2 asist kaydetti.

Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde şu ana kadar Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Anthony Nwakaeme, Muhammed Cham ve Onuralp Çakıroğlu takımdan ayrıldı. 

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