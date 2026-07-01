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Fenerbahçe'de son karar: Wout Faes

Fenerbahçe, Wout Faes için çalışma başlattı. Belçika basını da sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi, kısa süre içinde renklerine bağlayacağını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 09:14 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 09:15
Fenerbahçe'de son karar: Wout Faes
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Kaptan Skriniar'ın yanına kaliteli bir stoper almak isteyen Fenerbahçe, Kim Min-jae, Malang Sarr ve Nathan Ake'yle görüşmüş ancak maliyetlerinden dolayı üç oyuncuyla da anlaşma sağlayamamıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin listesine son olarak Leicester City'nin Belçikalı stoperi Wout Faes girdi. Belçika medyasından "voetbalnieuws"un haberine göre; Fenerbahçe, 28 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için harekat başlattı.

CÜZİ BİR BONSERVİS BEDELİ

Belçika basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin transferde önemli mesafe kat ettiği ve cüzi bir bonservis bedeli karşılığında Faes'i kadrosuna katacağı bilgisi yer aldı.

SÖZLEŞMESİNİN SON YILI

Geçen sezonun ikinci yarısını Monaco'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki oyuncu, Leicester City'de kadroda düşünülmüyor ve sözleşmesi 2027 Haziran'da sona eriyor. İngilizler oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmek istemediğinden teklifi kabul etti. 

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