Fenerbahçe'de son karar: Wout Faes

Kaptan Skriniar'ın yanına kaliteli bir stoper almak isteyen Fenerbahçe, Kim Min-jae, Malang Sarr ve Nathan Ake'yle görüşmüş ancak maliyetlerinden dolayı üç oyuncuyla da anlaşma sağlayamamıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin listesine son olarak Leicester City'nin Belçikalı stoperi Wout Faes girdi. Belçika medyasından "voetbalnieuws"un haberine göre; Fenerbahçe, 28 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için harekat başlattı.
CÜZİ BİR BONSERVİS BEDELİ
Belçika basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin transferde önemli mesafe kat ettiği ve cüzi bir bonservis bedeli karşılığında Faes'i kadrosuna katacağı bilgisi yer aldı.
SÖZLEŞMESİNİN SON YILI
Geçen sezonun ikinci yarısını Monaco'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki oyuncu, Leicester City'de kadroda düşünülmüyor ve sözleşmesi 2027 Haziran'da sona eriyor. İngilizler oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmek istemediğinden teklifi kabul etti.
CÜZİ BİR BONSERVİS BEDELİ
Belçika basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin transferde önemli mesafe kat ettiği ve cüzi bir bonservis bedeli karşılığında Faes'i kadrosuna katacağı bilgisi yer aldı.
SÖZLEŞMESİNİN SON YILI
Geçen sezonun ikinci yarısını Monaco'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki oyuncu, Leicester City'de kadroda düşünülmüyor ve sözleşmesi 2027 Haziran'da sona eriyor. İngilizler oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmek istemediğinden teklifi kabul etti.