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Galatasaray'da rota yeniden Aral Şimşir

Galatasaray, Midtjylland forması giyen milli futbolcu Aral Şimşir'i yeniden gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 11:27
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da rota yeniden Aral Şimşir
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Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

GÜNDEM YİNE O Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, TFF'nin yabancı kuralının ardından bazı bölgeler için yerli futbolculara yönelecek.

Galatasaray, bu doğrultuda Midtjylland'dan milli futbolcu Aral Şimşir'i bir kez daha gündemine aldı.

Üç kulvarda mücadele edecek Galatasaray, kadrosunda sorun yaşamak istemiyor. Geçen sezonun ikinci yarısında Napoli'den Noa Lang'ı kiralayan ve Hollandalı futbolcuyu hücum hattında kullanan Galatasaray, Lang'ın veda etmesi ve TFF'nin yabancı kuralının ardından Aral Şimşir'e yöneldi.

TEMASLAR BAŞLAYACAK

Midtjylland, 24 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro bekliyor. Galatasaray'ın, 24 yaşındaki milli futbolcu ile ilgili kısa süre içerisinde Danimarka temsilcisi ile temaslara başlaması bekleniyor.

SEZONA DAMGA VURDU

Midtjylland'da geride kalan sezonda 54 maçta süre bulan Aral Şimşir, 12 gol attı ve 21 asist yaptı.  

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