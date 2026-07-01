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Beşiktaş'tan Vlahovic'e dev teklif! Taraftar da devrede!

Beşiktaş'ın, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmek istediği Dusan Vlahovic için önemli bir teklif yaptığı öne sürüldü. Siyah-beyazlı taraftarların da Sırp golcüyü ikna etmek için sosyal medyada yoğun mesajlar gönderdiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 07:50 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 07:51
Beşiktaş'tan Vlahovic'e dev teklif! Taraftar da devrede!
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları kapsamında Dusan Vlahovic ismi gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmek istediği Sırp golcü için yüksek maliyetli bir teklif yaptığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla VLAHOVIC'E 3 YILLIK TEKLİF

Beşiktaş'ın, Dusan Vlahovic'e 10 milyon euroya yaklaşan imza parası teklif ettiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların ayrıca Sırp golcüye yıllık 8 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerdiği aktarıldı.

ITALIANO KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYOR

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Dusan Vlahovic'i yeni sezon kadrosunda görmek istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin de bu doğrultuda transfer için şartları zorladığı kaydedildi.

TARAFTARDAN SOSYAL MEDYA BASKISI

Beşiktaş taraftarları da transfer sürecinde devreye girdi. Siyah-beyazlı taraftarların, Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'ı tercih etmesi için oyuncunun sosyal medya hesaplarına binlerce mesaj yazdığı ifade edildi.

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