Beşiktaş'tan Vlahovic'e dev teklif! Taraftar da devrede!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları kapsamında Dusan Vlahovic ismi gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmek istediği Sırp golcü için yüksek maliyetli bir teklif yaptığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VLAHOVIC'E 3 YILLIK TEKLİF
Beşiktaş'ın, Dusan Vlahovic'e 10 milyon euroya yaklaşan imza parası teklif ettiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların ayrıca Sırp golcüye yıllık 8 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerdiği aktarıldı.
ITALIANO KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYOR
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Dusan Vlahovic'i yeni sezon kadrosunda görmek istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin de bu doğrultuda transfer için şartları zorladığı kaydedildi.
TARAFTARDAN SOSYAL MEDYA BASKISI
Beşiktaş taraftarları da transfer sürecinde devreye girdi. Siyah-beyazlı taraftarların, Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'ı tercih etmesi için oyuncunun sosyal medya hesaplarına binlerce mesaj yazdığı ifade edildi.
Beşiktaş'ın, Dusan Vlahovic'e 10 milyon euroya yaklaşan imza parası teklif ettiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların ayrıca Sırp golcüye yıllık 8 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerdiği aktarıldı.
ITALIANO KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYOR
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Dusan Vlahovic'i yeni sezon kadrosunda görmek istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin de bu doğrultuda transfer için şartları zorladığı kaydedildi.
TARAFTARDAN SOSYAL MEDYA BASKISI
Beşiktaş taraftarları da transfer sürecinde devreye girdi. Siyah-beyazlı taraftarların, Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'ı tercih etmesi için oyuncunun sosyal medya hesaplarına binlerce mesaj yazdığı ifade edildi.