Talisca için sürpriz talip: Hull City

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile ilgili transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin, deneyimli futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.
İngiliz ekibinin, Talisca'nın yıllık 8.5 milyon euro'luk maaşını karşılayabilecek finansal güce sahip olduğu belirtildi. Hull City'nin Brezilyalı oyuncu için şartları değerlendirdiği ifade edilirken, transfer gelişmeleri merakla takip ediliyor.
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Anderson Talisca'nın, Sarı-Lacivertliler'deki geleceği de gündemdeki yerini koruyor.
MAAŞINI KARŞILAYACAK DURUMDALAR
İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin, Talisca ile ilgilendiği ve yüksek maaşını karşılayabilecek durumda olduğu öne sürüldü.
İngiliz ekibinin, Talisca'nın yıllık 8.5 milyon euro'luk maaşını karşılayabilecek finansal güce sahip olduğu belirtildi. Hull City'nin Brezilyalı oyuncu için şartları değerlendirdiği ifade edilirken, transfer gelişmeleri merakla takip ediliyor.
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Anderson Talisca'nın, Sarı-Lacivertliler'deki geleceği de gündemdeki yerini koruyor.
MAAŞINI KARŞILAYACAK DURUMDALAR
İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin, Talisca ile ilgilendiği ve yüksek maaşını karşılayabilecek durumda olduğu öne sürüldü.