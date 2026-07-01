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Jhon Duran'dan Galatasaray'a "Disiplin sözü"

Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanan Jhon Duran, teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmede "Disiplin" sözü verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 08:23
Jhon Duran'dan Galatasaray'a 'Disiplin sözü'
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Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanan Jhon Duran, teknik direktör Okan Buruk ile görüşme gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takvim'de yer alan habere göre, 22 yaşındaki forvetin, gerçekleştirilen görüşmede Okan Buruk'a kendisiyle ilgili bazı sözler verdiği belirtildi.

Duran'ın, "Çok çalışacağım. Takıma her şeyimi vereceğim. Disiplinsiz davranışlarım olmayacak. Galatasaray için elimden gelenin fazlasını yapacağım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

FESİH MADDESİ

Sözcü'nün haberine göre, Kolombiyalı golcünün sözleşmesinde, disiplinsizlik yaşanması halinde kulübe tek taraflı fesih hakkı tanıyacak özel bir hüküm yer alacak. Yönetim böylece 22 yaşındaki forvetin saha içi kadar saha dışındaki düzenini de garanti altına almak istiyor.

4 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Zenit'e imza atan Duran burada da futbolu dışında sürekli özel hayatıyla gündeme gelmişti. Yıllık 4 milyon Euro maaş alacak Kolombiyalı forvet 2030'a kadar sözleşmesinin olduğu Al Nassr'dan bedelsiz kiralanacak.

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe ve Zenit'te kiralık olarak tamamlayan Jhon Duran, toplam 30 karşılaşmada forma giydi. Kolombiyalı futbolcu bu süreçte 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.  

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