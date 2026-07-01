Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ta kaleci transferi için Alexander Nübel ismi öne çıkıyor. Siyah-beyazlıların, Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki Alman file bekçisi için görüşmeleri hızlandırdığı belirtildi.
TEKLİF 9 MİLYON EUROYA ÇIKTI
Beşiktaş'ın, Alexander Nübel için Bayern Münih'e yaptığı 7 milyon euroluk teklifi 9 milyon euroya yükselttiği aktarıldı. Alman ekibinin bu teklife olumlu yaklaştığı ve transferde anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.
ALMANYA'NIN ELENMESİ SÜRECİ HIZLANDIRDI
Almanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a elenerek turnuvaya veda etti.
Milli takım kadrosunda bulunan Alexander Nübel'in Dünya Kupası macerasının kısa sürmesiyle Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini hızlandırdığı kaydedildi.
İSTANBUL'A GELMESİ PLANLANIYOR
Alexander Nübel'in, Almanya Milli Takımı kafilesiyle ülkesine döndüğü belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, daha önce anlaşmaya vardığı iddia edilen Alman kaleciyi birkaç gün içinde İstanbul'a getirmeyi planladığı aktarıldı.
KALEDE HEDEF NÜBEL
Siyah-beyazlıların, kaleci transferinde Alexander Nübel'i öncelikli hedef olarak belirlediği ifade edildi. Bayern Münih'in teklife onay vermesi halinde Beşiktaş'ın kaleci transferinde mutlu sona ulaşması bekleniyor.Beşiktaş, Alexander Nübel transferinde sona yaklaştı
TEKLİF 9 MİLYON EUROYA ÇIKTI
Beşiktaş'ın, Alexander Nübel için Bayern Münih'e yaptığı 7 milyon euroluk teklifi 9 milyon euroya yükselttiği aktarıldı. Alman ekibinin bu teklife olumlu yaklaştığı ve transferde anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.
ALMANYA'NIN ELENMESİ SÜRECİ HIZLANDIRDI
Almanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a elenerek turnuvaya veda etti.
Milli takım kadrosunda bulunan Alexander Nübel'in Dünya Kupası macerasının kısa sürmesiyle Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini hızlandırdığı kaydedildi.
İSTANBUL'A GELMESİ PLANLANIYOR
Alexander Nübel'in, Almanya Milli Takımı kafilesiyle ülkesine döndüğü belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, daha önce anlaşmaya vardığı iddia edilen Alman kaleciyi birkaç gün içinde İstanbul'a getirmeyi planladığı aktarıldı.
KALEDE HEDEF NÜBEL
Siyah-beyazlıların, kaleci transferinde Alexander Nübel'i öncelikli hedef olarak belirlediği ifade edildi. Bayern Münih'in teklife onay vermesi halinde Beşiktaş'ın kaleci transferinde mutlu sona ulaşması bekleniyor.Beşiktaş, Alexander Nübel transferinde sona yaklaştı