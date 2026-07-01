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Beşiktaş, Alexander Nübel transferinde geri sayıyor!

Beşiktaş'ın, Bayern Münih forması giyen Alexander Nübel transferinde teklifini yükselttiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, Alman kaleci için 7 milyon euroluk önerisini 9 milyon euroya çıkardığı aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 08:51 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 09:10
Haber: Sözcü
Beşiktaş, Alexander Nübel transferinde geri sayıyor!
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  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ta kaleci transferi için Alexander Nübel ismi öne çıkıyor. Siyah-beyazlıların, Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki Alman file bekçisi için görüşmeleri hızlandırdığı belirtildi.

TEKLİF 9 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın, Alexander Nübel için Bayern Münih'e yaptığı 7 milyon euroluk teklifi 9 milyon euroya yükselttiği aktarıldı. Alman ekibinin bu teklife olumlu yaklaştığı ve transferde anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.

ALMANYA'NIN ELENMESİ SÜRECİ HIZLANDIRDI

Almanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a elenerek turnuvaya veda etti.

Milli takım kadrosunda bulunan Alexander Nübel'in Dünya Kupası macerasının kısa sürmesiyle Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini hızlandırdığı kaydedildi.

İSTANBUL'A GELMESİ PLANLANIYOR

Alexander Nübel'in, Almanya Milli Takımı kafilesiyle ülkesine döndüğü belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, daha önce anlaşmaya vardığı iddia edilen Alman kaleciyi birkaç gün içinde İstanbul'a getirmeyi planladığı aktarıldı.

KALEDE HEDEF NÜBEL

Siyah-beyazlıların, kaleci transferinde Alexander Nübel'i öncelikli hedef olarak belirlediği ifade edildi. Bayern Münih'in teklife onay vermesi halinde Beşiktaş'ın kaleci transferinde mutlu sona ulaşması bekleniyor.Beşiktaş, Alexander Nübel transferinde sona yaklaştı

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