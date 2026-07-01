Orkun Kökçü'den Beşiktaş için fedakarlık

Beşiktaş'ın yıldız kaptanı Orkun Kökçü'den örnek hareket... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "TATİLE GEREK YOK"
Yeni sezon öncesi büyük bir sorumluluk alan milli futbolcu, Dünya Kupası sebebiyle geçirdiği yoğun dönemin ardından dinlenmek yerine takımıyla birlikte çalışmayı tercih etti. "Yapılacak işler varken tatile gerek yok" diyen yıldız oyuncu, tatil programını erkene çekerek siyah beyazlı ekibin hazırlıklarına katılma kararı aldı.
KAMPA DAHİL OLACAK
Beşiktaş'ı üç hafta sonra UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda oynanacak kritik Midtjylland karşılaşması beklerken, Orkun Kökçü de hazırlık sürecini kaçırmak istemedi. Yıldız orta saha oyuncusu, takımın Slovakya'da gerçekleştireceği kampa planlanandan önce dahil olarak hem fiziksel hem de taktik çalışmalarda yer alacak.
Orkun'un bu kararı, teknik heyet tarafından takdirle karşılandı.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 10 gol attı ve 10 asist yaptı.
Yeni sezon öncesi büyük bir sorumluluk alan milli futbolcu, Dünya Kupası sebebiyle geçirdiği yoğun dönemin ardından dinlenmek yerine takımıyla birlikte çalışmayı tercih etti. "Yapılacak işler varken tatile gerek yok" diyen yıldız oyuncu, tatil programını erkene çekerek siyah beyazlı ekibin hazırlıklarına katılma kararı aldı.
KAMPA DAHİL OLACAK
Beşiktaş'ı üç hafta sonra UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda oynanacak kritik Midtjylland karşılaşması beklerken, Orkun Kökçü de hazırlık sürecini kaçırmak istemedi. Yıldız orta saha oyuncusu, takımın Slovakya'da gerçekleştireceği kampa planlanandan önce dahil olarak hem fiziksel hem de taktik çalışmalarda yer alacak.
Orkun'un bu kararı, teknik heyet tarafından takdirle karşılandı.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 10 gol attı ve 10 asist yaptı.