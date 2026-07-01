Altınordu, 2. Lig'e katılmıyor!

Altınordu, TFF 2. Lig'e katılmayacak. İzmir temsilcisi, yaptığı resmi açıklamada 2. Lig'e katılmama kararı aldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ALTINORDU'NUN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
"ALTINORDU FK OLARAK BU SEZON TFF 2.LİG'E KATILMAMA KARARI ALMIŞ BULUNUYORUZ.
ALTINORDU SPOR KULÜBÜ'NDEN FUTBOL ŞUBESİ HAKLARINI DEVRALDIĞIMIZ 2012 YILINDAN BUGÜNE DEK GEÇEN 14 YILLIK SÜREÇTE, ALTINORDU ARMASI'NI İSMİNE YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞTIK.
TÜRK FUTBOLU'NDA "YETİŞTİRİCİLİK" KULVARINDA ÖNEMLİ BİR FARKINDALIK YARATTIK.
ANCAK ARTIK YORULDUK.
DEVRALMA KONUSUNDA BÖYLE BİR YÜKÜN ALTINA GİREMEYECEKLERİNİ İFADE EDEN ALTINORDU SPOR KULÜBÜ YÖNETİMİ İLE BİRLİKTE, TAM 1 YIL BOYUNCA ALTINORDU ARMASI'NI LAYIKIYLA TAŞIYACAK YATIRIMCI ARADIK.
MAALESEF BULAMADIK!..
"BU TOPRAKLARIN ÇOCUKLARI"NA SÖZÜMÜZ VAR. ELİMİZ AYAĞIMIZ TUTTUĞU VE AKLIMIZ YETTİĞİ SÜRECE ONLARLA BERABER OLACAĞIZ.
TÜRK FUTBOLU'NUN TABANINDA YAPILACAK ÇOK İŞ VAR. EDİRNE'DEN VAN'A KADAR ÇOCUK FUTBOLU'NUN SAĞLIKLI GELİŞİMİ İÇİN UĞRAŞ VERECEĞİZ.
ASIL AMACIMIZ OLAN "GENÇ FUTBOLCU YETİŞTİRİCİLİĞİ - 7/15 YAŞ ÇOCUK FUTBOLU" FAALİYETİMİZE YOĞUNLAŞACAĞIMIZI FUTBOL KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA DUYURURUZ."
"ALTINORDU FK OLARAK BU SEZON TFF 2.LİG'E KATILMAMA KARARI ALMIŞ BULUNUYORUZ.
ALTINORDU SPOR KULÜBÜ'NDEN FUTBOL ŞUBESİ HAKLARINI DEVRALDIĞIMIZ 2012 YILINDAN BUGÜNE DEK GEÇEN 14 YILLIK SÜREÇTE, ALTINORDU ARMASI'NI İSMİNE YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞTIK.
TÜRK FUTBOLU'NDA "YETİŞTİRİCİLİK" KULVARINDA ÖNEMLİ BİR FARKINDALIK YARATTIK.
ANCAK ARTIK YORULDUK.
DEVRALMA KONUSUNDA BÖYLE BİR YÜKÜN ALTINA GİREMEYECEKLERİNİ İFADE EDEN ALTINORDU SPOR KULÜBÜ YÖNETİMİ İLE BİRLİKTE, TAM 1 YIL BOYUNCA ALTINORDU ARMASI'NI LAYIKIYLA TAŞIYACAK YATIRIMCI ARADIK.
MAALESEF BULAMADIK!..
"BU TOPRAKLARIN ÇOCUKLARI"NA SÖZÜMÜZ VAR. ELİMİZ AYAĞIMIZ TUTTUĞU VE AKLIMIZ YETTİĞİ SÜRECE ONLARLA BERABER OLACAĞIZ.
TÜRK FUTBOLU'NUN TABANINDA YAPILACAK ÇOK İŞ VAR. EDİRNE'DEN VAN'A KADAR ÇOCUK FUTBOLU'NUN SAĞLIKLI GELİŞİMİ İÇİN UĞRAŞ VERECEĞİZ.
ASIL AMACIMIZ OLAN "GENÇ FUTBOLCU YETİŞTİRİCİLİĞİ - 7/15 YAŞ ÇOCUK FUTBOLU" FAALİYETİMİZE YOĞUNLAŞACAĞIMIZI FUTBOL KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA DUYURURUZ."