Galatasaray'da yabancı planı ortaya çıktı!

Federasyon tarafından açıklanan yeni yabancı kuralı Galatasaray tarafından hoş karşılanmazken kadro planlamasında bazı değişiklikler yaşanacağa benziyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar 10 yabancının yanında 4 de 23 yaş altı ismi kadrosunda tutabilecek. Ancak bazı isimlerle yolların ayrılması gerekeceğe benziyor.
CUESTA VE FRANKOWSKI
Carlos Cuesta'nın Vasco da Gama ile kiralık sözleşmesi aralık ayına kadar devam ediyor. Brezilya ekibi Cuesta'yı satın almak istediğini açıkladı. Przemyslaw Frankowski'nin Rennes ile olan kiralık süreci 1 yıl daha uzatıldı ve daha sonra zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
ZANIOLO, ICARDI
Nicolo Zaniolo'yu da Udinese'ye 5 milyon euro'ya satan sarı-kırmızılılarda, Mauro Icardi'nin sözleşmelesi ise resmi olarak sona erdi.
MARIO LEMINA
Mario Lemina'nın da sözleşmesi sona ermesine karşın, Gabonlu oyuncu ile sözlü olarak el sıkışıldı.
ELIAS JELERT'E VEDA
Böylece Galatasaray toplamda 4 yabancı ayrılmış oluyor. Takımda +4 kuralına uysa da Jelert'in bileti kesildi.
KAMPTA İSTEMİYOR
Teknik direktör Okan Buruk, Victor Nelsson'u ise kampta bile istemiyor. Eğer bu iki futbolcu giderse Galatasaray'ın elinde 9 yabancı ve bir de +4 kontenjanına uyan Renato Nhaga kalmış olacak. Böylece başka oyuncu satılmasa bile bir tane 23 yaş üzeri yabancı alınabilecek.
OSIMHEN TEKLİFİNE RET
Yabancı oyuncular arasında Galatasaray'da tek bir isim ne bedelle olursa olsun satılmayacak. Bu isim Victor Osimhen'den başkası değil. Menajerler vasıtasıyla gelen 125 milyon euro'luk bonservis bedelini elinin tersiyle iten sarı-kırmızılılar, Osimhen dışındaki bütün oyuncularına gelecek teklifleri dinlemeye alacak.
AYRILANLAR OLABİLİR
Galatasaray yeni sezon kadrosunda planlanan 10 yabancı oyuncu bulunuyor. Nhaga +4 kontenjanına uyduğu için 10 kişilik kontenjanın 9'u dolmuş durumda. Yani Galatasaray başka oyuncu göndermeden 23 yaş üzeri 1 isim alabilir. Ancak Gabriel Sara, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Wilfried Singo'ya Avrupa'dan ciddi bir ilgi var. Galatasaray buradan bir satış yaparsa kontenjanında yer açmış olacak.
CUESTA VE FRANKOWSKI
Carlos Cuesta'nın Vasco da Gama ile kiralık sözleşmesi aralık ayına kadar devam ediyor. Brezilya ekibi Cuesta'yı satın almak istediğini açıkladı. Przemyslaw Frankowski'nin Rennes ile olan kiralık süreci 1 yıl daha uzatıldı ve daha sonra zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
ZANIOLO, ICARDI
Nicolo Zaniolo'yu da Udinese'ye 5 milyon euro'ya satan sarı-kırmızılılarda, Mauro Icardi'nin sözleşmelesi ise resmi olarak sona erdi.
MARIO LEMINA
Mario Lemina'nın da sözleşmesi sona ermesine karşın, Gabonlu oyuncu ile sözlü olarak el sıkışıldı.
ELIAS JELERT'E VEDA
Böylece Galatasaray toplamda 4 yabancı ayrılmış oluyor. Takımda +4 kuralına uysa da Jelert'in bileti kesildi.
KAMPTA İSTEMİYOR
Teknik direktör Okan Buruk, Victor Nelsson'u ise kampta bile istemiyor. Eğer bu iki futbolcu giderse Galatasaray'ın elinde 9 yabancı ve bir de +4 kontenjanına uyan Renato Nhaga kalmış olacak. Böylece başka oyuncu satılmasa bile bir tane 23 yaş üzeri yabancı alınabilecek.
OSIMHEN TEKLİFİNE RET
Yabancı oyuncular arasında Galatasaray'da tek bir isim ne bedelle olursa olsun satılmayacak. Bu isim Victor Osimhen'den başkası değil. Menajerler vasıtasıyla gelen 125 milyon euro'luk bonservis bedelini elinin tersiyle iten sarı-kırmızılılar, Osimhen dışındaki bütün oyuncularına gelecek teklifleri dinlemeye alacak.
AYRILANLAR OLABİLİR
Galatasaray yeni sezon kadrosunda planlanan 10 yabancı oyuncu bulunuyor. Nhaga +4 kontenjanına uyduğu için 10 kişilik kontenjanın 9'u dolmuş durumda. Yani Galatasaray başka oyuncu göndermeden 23 yaş üzeri 1 isim alabilir. Ancak Gabriel Sara, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Wilfried Singo'ya Avrupa'dan ciddi bir ilgi var. Galatasaray buradan bir satış yaparsa kontenjanında yer açmış olacak.