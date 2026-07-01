Fenerbahçe geri sayıma geçti!

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlığın ardından gözler yeniden santrfor transferine çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hücum hattında oluşan eksikliği kısa sürede gidermek isteyen sarı-lacivertli yönetimin, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için temaslarını hızlandırdığı öne sürüldü.
İddialara göre başkan Aziz Yıldırım, transfer sürecine bizzat dahil olurken Gineli golcünün menajeriyle yapılan görüşmelerin sıklaştığı belirtildi. F.Bahçe'nin, Dortmund'un talep ettiği bonservisi aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Alman ekibi, 40 milyon Euro isterken sarı-lacivertliler rakamı 35 milyon Euro'ya kadar çıkardı.
Pazarlıklar sürerken hafta içinde bu transferin açıklanması bekleniyor. Kanarya, Guirassy ile prensipte anlaştı. Vedat Muriqi'nin en az 1 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle teknik heyetin hücum hattına takviye konusunda yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından Guirassy ismi yeniden listenin ilk sırasına yükseldi.
İMZA İÇİN YOĞUN MESAİ
Fenerbahçe yönetiminin transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı belirtilirken, taraflar arasında henüz resmi bir anlaşmanın sağlanmadığı kaydedildi.
45 MAÇTA 22 GOL 6 ASİST
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla başarılı bir performans sergileyen 30 yaşındaki golcü, çıktığı 45 resmi maçta 22 gol ve 6 asistlik katkı verdi.
BUNDESLIGA'DA ÜÇÜNCÜ
Serhou Guirassy, geçen sezon B.Dortmund formasıyla Bundesliga'da 17 gol kaydederek gol krallığı yarışında Harry Kane (36) ve Deniz Undav'ın (19) ardından 3. sırada yer aldı.
İddialara göre başkan Aziz Yıldırım, transfer sürecine bizzat dahil olurken Gineli golcünün menajeriyle yapılan görüşmelerin sıklaştığı belirtildi. F.Bahçe'nin, Dortmund'un talep ettiği bonservisi aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Alman ekibi, 40 milyon Euro isterken sarı-lacivertliler rakamı 35 milyon Euro'ya kadar çıkardı.
Pazarlıklar sürerken hafta içinde bu transferin açıklanması bekleniyor. Kanarya, Guirassy ile prensipte anlaştı. Vedat Muriqi'nin en az 1 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle teknik heyetin hücum hattına takviye konusunda yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından Guirassy ismi yeniden listenin ilk sırasına yükseldi.
İMZA İÇİN YOĞUN MESAİ
Fenerbahçe yönetiminin transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı belirtilirken, taraflar arasında henüz resmi bir anlaşmanın sağlanmadığı kaydedildi.
45 MAÇTA 22 GOL 6 ASİST
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla başarılı bir performans sergileyen 30 yaşındaki golcü, çıktığı 45 resmi maçta 22 gol ve 6 asistlik katkı verdi.
BUNDESLIGA'DA ÜÇÜNCÜ
Serhou Guirassy, geçen sezon B.Dortmund formasıyla Bundesliga'da 17 gol kaydederek gol krallığı yarışında Harry Kane (36) ve Deniz Undav'ın (19) ardından 3. sırada yer aldı.