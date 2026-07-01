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Beşiktaş'ta İlhan Fakılı transferi yakın

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Clermont'tan İlhan Fakılı transferinde son aşmaya geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 10:46
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş'ta İlhan Fakılı transferi yakın
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Beşiktaş, Fransa Ligue 2 ekiplerin den Clermont'ta forma giyen başarılı sol kanat oyuncusu İlhan Fakılı'yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ümit Milli Takım'da da görev yapan 20 yaşındaki yetenekli futbolcunun bonservisi için Clermont'la büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlıların geleceğe yatırım transferi olarak değerlendirilen İlhan'la uzun süreli sözleşme yapacağı öğrenildi.

Clermont'ta iki sezon önce akademiden A takıma yükselen İlhan Fakılı geçen sezon 34 resmi maçta forma giydi. Genç futbolcu rakip ağlara 4 gol gönderirken, 5 kez de asist yaptı.

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