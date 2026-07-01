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Ayvalıkgücü'nde iç transfer

Ayvalıkgücü, iç transferde orta saha oyuncusu Ufuk Özcan (30) ile yeniden anlaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 11:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayvalıkgücü'nde iç transfer
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3'üncü Lig kulüplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor yeni yönetimini belirledikten sonra iç transferde orta saha oyuncusu Ufuk Özcan (30) ile yeniden anlaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon da formamızı terleten Ufuk Özcan ile yeniden anlaşarak yuvada kalmasını sağladık. Evine hoş geldin Ufuk Özcan. Bu sezon da aynı inanç, aynı mücadeleyle birlikteyiz" ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli futbolcu geçen sezon 28 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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