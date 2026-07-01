Beşiktaş'tan Kristjan Asllani'ye veda!

Beşiktaş, geçen sezonun ikinci yarısında Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani'ye veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın açıklamasında, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Beşiktaş'ta 17 maçta süre bulan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Beşiktaş'ta 17 maçta süre bulan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.