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Beşiktaş'tan Kristjan Asllani'ye veda!

Beşiktaş, geçen sezonun ikinci yarısında Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani'ye veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 13:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Beşiktaş'tan Kristjan Asllani'ye veda!
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Beşiktaş, geçen sezonun ikinci yarısında Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani'ye veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın açıklamasında, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş'ta 17 maçta süre bulan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.



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