Wizards, Anthony Davis'i takas etmeyi düşünmüyor

Washington Wizards, yıldız uzun Anthony Davis'i kadrosunda tutma konusunda kararlı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Andscape'ten Marc J. Spears'ın haberine göre Wizards yönetimi, 33 yaşındaki yıldız oyuncu için gelen takas tekliflerini değerlendirmiyor ve Davis'i göndermeyi planlamıyor.
Buna karşın, Golden State Warriors'ın Davis'i bu yaz LeBron James ile birlikte kadroya katmayı hedeflediği ve yıldız uzunla yakından ilgilendiği belirtiliyor.
Şubat ayında Dallas Mavericks'ten Washington'a takaslanan Davis, henüz Wizards formasıyla resmi bir maça çıkmadı. Deneyimli oyuncu bu yaz sözleşme uzatma hakkına da sahip.
10 kez All-Star seçilen ve beş kez All-NBA takımına giren Davis, 2025-26 sezonunda maç başına 20.4 sayı, 11.1 ribaund, 2.8 asist ve 1.7 top çalma ortalamaları yakaladı. Ancak baldır, kasık ve el sakatlıkları nedeniyle yalnızca 20 karşılaşmada görev alabildi.
Washington daha önce dört kez All-Star seçilen oyun kurucu Trae Young ile dört yıl ve 212 milyon dolar değerinde sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştı. Takımın genç çekirdeğinde ayrıca Kyshawn George, Alex Sarr ve bu yılın 1 numaralı draft seçimi AJ Dybantsa yer alıyor.
Wizards, son sekiz sezonda yalnızca bir kez play-off'a kalabildi. Başkent ekibi, 2021 yılında ilk tur serisinde Philadelphia 76ers'a beş maç sonunda elenmişti.
Buna karşın, Golden State Warriors'ın Davis'i bu yaz LeBron James ile birlikte kadroya katmayı hedeflediği ve yıldız uzunla yakından ilgilendiği belirtiliyor.
Şubat ayında Dallas Mavericks'ten Washington'a takaslanan Davis, henüz Wizards formasıyla resmi bir maça çıkmadı. Deneyimli oyuncu bu yaz sözleşme uzatma hakkına da sahip.
10 kez All-Star seçilen ve beş kez All-NBA takımına giren Davis, 2025-26 sezonunda maç başına 20.4 sayı, 11.1 ribaund, 2.8 asist ve 1.7 top çalma ortalamaları yakaladı. Ancak baldır, kasık ve el sakatlıkları nedeniyle yalnızca 20 karşılaşmada görev alabildi.
Washington daha önce dört kez All-Star seçilen oyun kurucu Trae Young ile dört yıl ve 212 milyon dolar değerinde sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştı. Takımın genç çekirdeğinde ayrıca Kyshawn George, Alex Sarr ve bu yılın 1 numaralı draft seçimi AJ Dybantsa yer alıyor.
Wizards, son sekiz sezonda yalnızca bir kez play-off'a kalabildi. Başkent ekibi, 2021 yılında ilk tur serisinde Philadelphia 76ers'a beş maç sonunda elenmişti.