Galatasaray'dan 3. Lig'e gitti: Gökdeniz Gürpüz

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren futbolculardan biri Gökdeniz Gürpüz'ün yeni takımı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, Almanya 3. Lig takımlarından Saarbrücken ile sözleşme imzaladı.
Genç futbolcu, transferi sonrası, "Saarbrücken'i bilinçli bir şekilde seçtim. Kulübün izlediği vizyon ve bu vizyonda benim üstlenebileceğim rol beni ikna etti. Şimdi sahada yeteneklerimi sergilemeyi ve takıma yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Gökdeniz Gürpüz, Galatasaray'da toplamda 7 maçta forma şansı bulmuştu.
Genç futbolcu, transferi sonrası, "Saarbrücken'i bilinçli bir şekilde seçtim. Kulübün izlediği vizyon ve bu vizyonda benim üstlenebileceğim rol beni ikna etti. Şimdi sahada yeteneklerimi sergilemeyi ve takıma yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Gökdeniz Gürpüz, Galatasaray'da toplamda 7 maçta forma şansı bulmuştu.