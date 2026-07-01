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Galatasaray, 8 yıl sonra CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde

CEV Kupası şampiyonu Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne özel davetle katılacak

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 12:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, 8 yıl sonra CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde
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CEV Kupası şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ne özel davetle (wild card) katılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa Voleybol Konfederasyonundan (CEV) yapılan açıklamada "Galatasaray Daikin, bu yılın başlarında, CEV Kupası'nı kazanarak tarihinde ilk kez uzun zamandır beklenen ve çok arzulanan bir kıta kupasına kavuştu." ifadeleri kullanıldı.

Nisan ayında oynanan CEV Kupası finalinde Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.

Açıklamada ayrıca, kadınlarda Galatasaray Daikin ile birlikte İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımı, erkeklerde ise İspanya'dan Guaguas Las Palmas, Romanya'dan Dinamo Bükreş ve İtalya'dan Trentino Itas'ın "wild card" hakkı kazandığını belirtildi.

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