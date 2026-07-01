McCollum, Galatasaray'dan ayrıldı ama İstanbul'da kaldı

Galatasaray MCT Technic, geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı tecrübeli yıldız Errick McCollum ile yollarını ayırdı. Bunun üzerine 38 yaşındaki oyun kurucunun yeni adresi ise kısa süre içerisinde netlik kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Safiport Erokspor, Errick McCollum'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Böylelikle tecrübeli yıldız, Karşıyaka döneminden sonra bir kez daha koç Ufuk Sarıca ile birlikte çalışacak.
Bir önceki sezon Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonluğunda önemli rol oynayan tecrübeli yıldız, ardından sezon sonu takımdan ayrılmış ve sekiz yıl aranın ardından Galatasaray'a geri dönmüştü.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray MCT Technic formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde toplam 28 maça çıkan Errick McCollum, maç başına 14.7 sayı, 3.1 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları ile oynuyordu.
Bir önceki sezon Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonluğunda önemli rol oynayan tecrübeli yıldız, ardından sezon sonu takımdan ayrılmış ve sekiz yıl aranın ardından Galatasaray'a geri dönmüştü.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray MCT Technic formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde toplam 28 maça çıkan Errick McCollum, maç başına 14.7 sayı, 3.1 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları ile oynuyordu.