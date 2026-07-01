Beşiktaş'a Ousmane Diabate için dev rakipler

Süper Lig'de gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, gözünü Premier Lig ve Ligue 1 ekiplerinin de radarında olan Ousmane Diabate'ye dikti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği forması giyen oyuncunun Transfer şartları hakkında bilgi alırken, yarışa Trabzonspor'un ardından dahil oldu.
BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ
Süper Lig'de transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için rotayı dış pazara çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ousmane Diabate için resmi girişimlerde bulundu. Beşiktaş kurmayları, transferin maliyetini ve şartlarını sordu.
Diabate için transfer yarışı sadece Türkiye ile sınırlı değil. 18 yaşındaki yetenekli oyuncu için Avrupa'nın dev ligleri de sırada. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford ve Newcastle United'ın yanı sıra, Fransa Ligue 1'den ismi henüz açıklanmayan bir takımın da Diabate'yi kadrosuna katmak adına ciddi şekilde devrede olduğu öğrenildi.
TRABZONSPOR DA DEVREDE
Ousmane Diabate'nin Türkiye'deki tek talibi Beşiktaş değil. Siyah-beyazlılardan önce, Süper Lig'in bir diğer devi Trabzonspor da oyuncunun durumunu yakından takip etmiş ve transfer şartları hakkında resmi bilgi almıştı. Karadeniz ekibinin ardından Beşiktaş'ın da sürece dahil olmasıyla birlikte, Diabate transferinde tam anlamıyla bir transfer savaşı başladı. [Ajansspor]
BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ
Süper Lig'de transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için rotayı dış pazara çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ousmane Diabate için resmi girişimlerde bulundu. Beşiktaş kurmayları, transferin maliyetini ve şartlarını sordu.
Diabate için transfer yarışı sadece Türkiye ile sınırlı değil. 18 yaşındaki yetenekli oyuncu için Avrupa'nın dev ligleri de sırada. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford ve Newcastle United'ın yanı sıra, Fransa Ligue 1'den ismi henüz açıklanmayan bir takımın da Diabate'yi kadrosuna katmak adına ciddi şekilde devrede olduğu öğrenildi.
TRABZONSPOR DA DEVREDE
Ousmane Diabate'nin Türkiye'deki tek talibi Beşiktaş değil. Siyah-beyazlılardan önce, Süper Lig'in bir diğer devi Trabzonspor da oyuncunun durumunu yakından takip etmiş ve transfer şartları hakkında resmi bilgi almıştı. Karadeniz ekibinin ardından Beşiktaş'ın da sürece dahil olmasıyla birlikte, Diabate transferinde tam anlamıyla bir transfer savaşı başladı. [Ajansspor]