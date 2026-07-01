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Atletico Madrid'de Koke ile devam

Atletico Madrid'de deneyimli futbolcu Koke'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 15:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Atletico Madrid'de Koke ile devam
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İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, takım kaptanı Koke ile 30 Haziran 2027'ye sözleşme uzattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada "Koke, bireysel istatistiklerinin yanı sıra, Atletico Madrid tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biridir." ifadesi kullanıldı.

Atletico Madrid altyapısından yetişen 34 yaşındaki orta saha, İspanyol ekiple ikişer İspanya LaLiga, UEFA Süper Kupası, UEFA Avrupa Ligi Kupası ve birer İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası kazandı.

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