Manisa Basket yeni sezonda iddialı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket'i geçen sezon devralan Glint Kurucusu Şahin Tuna Vardar ve Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Yılmaz, takımın yeni sezonda ligde ve Avrupa'da iddialı olacağını açıkladı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan itibaren katılacak Manisa ekibinde Tuna Vardar, "Spor yatırımlarımızın temel amacı yalnızca sportif başarı değil; bulunduğumuz şehir için kalıcı değer üretmek, gençlere fırsatlar sunmak ve Türk sporunun gelişimine katkı sağlamak. Glint Manisa Basket'i Şampiyonlar Ligi'ne taşıdık. Sondan ikinci sırada düşme hattında devraldığımız takımı küme düşmekten kurtarıp yatırım yaparak, Şampiyonlar Ligi'ne getirdik" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Manisa Basket'i toplamda 3 milyon 900 bin dolar bedelle satın aldıklarını, FIBA'daki borçları ile mevcut borçlarını ödediklerini belirten Vardar, "Glint Manisa Basket'in kimseye 1 TL borcu bile yok. Takım Manisa'nın, Manisa halkının. Biz burada sürekli Manisa halkına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Basket'le oynayacağız, Manchester'la oynayacağız, Bayern Münih'le oynayacağız. Ön elemeyi geçeceğimizi düşünüyoruz. Sezon öncesi iki tane çok iyi oyuncu, dört tane de NBA oyuncusu aldık. Çift kulvarda Avrupa ve Türkiye'de başarılı olacak çift takım kuracağız" diye konuştu.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan itibaren katılacak Manisa ekibinde Tuna Vardar, "Spor yatırımlarımızın temel amacı yalnızca sportif başarı değil; bulunduğumuz şehir için kalıcı değer üretmek, gençlere fırsatlar sunmak ve Türk sporunun gelişimine katkı sağlamak. Glint Manisa Basket'i Şampiyonlar Ligi'ne taşıdık. Sondan ikinci sırada düşme hattında devraldığımız takımı küme düşmekten kurtarıp yatırım yaparak, Şampiyonlar Ligi'ne getirdik" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Manisa Basket'i toplamda 3 milyon 900 bin dolar bedelle satın aldıklarını, FIBA'daki borçları ile mevcut borçlarını ödediklerini belirten Vardar, "Glint Manisa Basket'in kimseye 1 TL borcu bile yok. Takım Manisa'nın, Manisa halkının. Biz burada sürekli Manisa halkına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Basket'le oynayacağız, Manchester'la oynayacağız, Bayern Münih'le oynayacağız. Ön elemeyi geçeceğimizi düşünüyoruz. Sezon öncesi iki tane çok iyi oyuncu, dört tane de NBA oyuncusu aldık. Çift kulvarda Avrupa ve Türkiye'de başarılı olacak çift takım kuracağız" diye konuştu.