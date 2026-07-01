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Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı!

Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam edecek Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 15:03 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 15:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı!
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Beşiktaş, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Slovakya'da kampta devam edecek.

Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'ın açıklamasında, "Wilfred Ndidi 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık 4 Temmuz'da; Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh kampa 10 Temmuz'da katılacaktır." denildi.

KADRODA YER ALMAYANLAR

Beşiktaş'ta kamp kadrosunda yer almayan isimler şu şekilde:

Tayyip Talha Sanuç
Emrecan Uzunhan
Gökhan Sazdağı
Al Musrati
Jean Onana
Elan Ricardo
Joao Mario
Can Keleş
Ersin Destanoğlu

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:




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