Beşiktaş, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Slovakya'da kampta devam edecek.
Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'ın açıklamasında, "Wilfred Ndidi 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık 4 Temmuz'da; Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh kampa 10 Temmuz'da katılacaktır." denildi.
KADRODA YER ALMAYANLAR
Beşiktaş'ta kamp kadrosunda yer almayan isimler şu şekilde:
Tayyip Talha Sanuç
Emrecan Uzunhan
Gökhan Sazdağı
Al Musrati
Jean Onana
Elan Ricardo
Joao Mario
Can Keleş
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'ın açıklamasında, "Wilfred Ndidi 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık 4 Temmuz'da; Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh kampa 10 Temmuz'da katılacaktır." denildi.
KADRODA YER ALMAYANLAR
Beşiktaş'ta kamp kadrosunda yer almayan isimler şu şekilde:
Tayyip Talha Sanuç
Emrecan Uzunhan
Gökhan Sazdağı
Al Musrati
Jean Onana
Elan Ricardo
Joao Mario
Can Keleş
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde: