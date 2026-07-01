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Chelsea, Marco Palestra'yı açıkladı

Chelsea, Atalanta'dan 21 yaşındaki sağ bek Marco Palestra'yı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, genç futbolcu için 55 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 16:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea, Marco Palestra'yı açıkladı
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Chelsea, Atalanta forması giyen ve bir süredir transferi gündemde olan Marco Palestra'yı renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, 21 yaşındaki sağ bek için Atalanta'ya 55 milyon euro bonservis ödeyecek. Chelsea, İtalyan futbolcu ile 2033 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Chelsea'ye transferinin ardından açıklamalarda bulunan genç oyuncu, "Chelsea'nin beni istediği ilk günden itibaren bu enerjiyi hissediyorum ve burada başlamak için sabırsızlanıyorum. Chelsea'de çok yetenekli oyuncular var, çok güçlü bir kadromuz var ve teknik direktörümüz Xabi Alonso, bana nasıl oynayacağımızı anlattı. Bu çok heyecan verici!" diye konuştu.

Atalanta'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Palestra 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

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