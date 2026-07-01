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Kocaelispor, Alman kanat oyuncusunu kaptı!

Kocaelispor, Atromitos'tan 28 yaşındaki Alman sol kanat Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 15:14
Haber: Sporx.com
Kocaelispor, Alman kanat oyuncusunu kaptı!
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Kocaelispor üçüncü transferini yaptı. Yunanistan Ligi'nde oynayan Alman kanat oyuncusu Makana Baku kendisini 2 yıllığına Yeşil-Siyahlı renklere bağlayan imzayı attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başarılı oyuncu kendisini iki yıllığına Kocaelispor'a bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yeşil-Siyahlı takımın teknik direktörü Selçuk İnan'ın uzun süredir futbolcuyu takip ettiği, transferini istediği öğrenildi.

Deneyimli oyuncu, geçen sezon Atromitos formasıyla 13 gol atıp 6 asist yaptı.

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