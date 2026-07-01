Kocaelispor, Alman kanat oyuncusunu kaptı!

Kocaelispor üçüncü transferini yaptı. Yunanistan Ligi'nde oynayan Alman kanat oyuncusu Makana Baku kendisini 2 yıllığına Yeşil-Siyahlı renklere bağlayan imzayı attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başarılı oyuncu kendisini iki yıllığına Kocaelispor'a bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.
Yeşil-Siyahlı takımın teknik direktörü Selçuk İnan'ın uzun süredir futbolcuyu takip ettiği, transferini istediği öğrenildi.
Deneyimli oyuncu, geçen sezon Atromitos formasıyla 13 gol atıp 6 asist yaptı.
Yeşil-Siyahlı takımın teknik direktörü Selçuk İnan'ın uzun süredir futbolcuyu takip ettiği, transferini istediği öğrenildi.
Deneyimli oyuncu, geçen sezon Atromitos formasıyla 13 gol atıp 6 asist yaptı.