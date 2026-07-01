Liverpool yeni stoperini açıkladı: 63.6 milyon Euro!

Premier Lig'de yeni sezona Andoni Iraola yönetiminde başlayacak Liverpool'da ikinci transfer açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Osasuna'da Victor Munoz'u kadrosuna katarak ilk transferini yapan Merseyside ekibi, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'in genç stoperi Jeremy Jacquet ile uzun süreli bir sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada transfer için bu yılın başında anlaşma sağlandığı belirtildi.
20 yaşındaki stoper transferinden dolayı mutlu olduğunu belirtip, "Çok mutluyum. Burada kendimi iyi hissediyorum ve çok heyecanlıyım. Liverpool gibi bir kulüp, benim için büyük bir hayal." ifadelerini kullandı.
BONSERVİS DETAYLARI VE KARİYERİ
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, bu transfer için 60 milyon sterlin (63.6 milyon Euro) ödeme yapacak.
Futbola Fransa'da Joinville altyapısında başlayan Jeremy Jacquet sonrasında Rennes'in akademisine geçti.
2024'te A takıma yükselen genç futbolcu, kısa bir süre Clermont Foot'ta kiralık olarak oynadı. Kariyeri boyunca 99 maça çıkan Fransız stoper, 7 gol ve 3 asist kaydetti.
Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada transfer için bu yılın başında anlaşma sağlandığı belirtildi.
20 yaşındaki stoper transferinden dolayı mutlu olduğunu belirtip, "Çok mutluyum. Burada kendimi iyi hissediyorum ve çok heyecanlıyım. Liverpool gibi bir kulüp, benim için büyük bir hayal." ifadelerini kullandı.
BONSERVİS DETAYLARI VE KARİYERİ
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, bu transfer için 60 milyon sterlin (63.6 milyon Euro) ödeme yapacak.
Futbola Fransa'da Joinville altyapısında başlayan Jeremy Jacquet sonrasında Rennes'in akademisine geçti.
2024'te A takıma yükselen genç futbolcu, kısa bir süre Clermont Foot'ta kiralık olarak oynadı. Kariyeri boyunca 99 maça çıkan Fransız stoper, 7 gol ve 3 asist kaydetti.