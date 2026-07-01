Haber Tarihi: 01 Temmuz 2026 14:23 - Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 14:23

Trump Ne Zaman Gelecek? Türkiye Ziyareti Tarihi Belli Oldu mu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yapacağı olası ziyaret gündemdeki yerini koruyor. "Trump ne zaman gelecek?" sorusu, özellikle NATO Zirvesi öncesinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Trump Ne Zaman Gelecek? Türkiye Ziyareti Tarihi Belli Oldu mu?
Abone Ol
Trump, 2026 yılında Türkiye'ye geleceğini açıklarken ziyaretin NATO Zirvesi kapsamında gerçekleşmesi bekleniyor.
Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek?

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

Zirve kapsamında Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.

Trump'ın Türkiye ziyaretinin nedeni ne?

Trump'ın Türkiye ziyaretinin ana gündem maddesinin NATO Zirvesi olması bekleniyor.

Zirvede;

NATO'nun geleceği,
Savunma harcamaları,
Bölgesel güvenlik konuları,
Uluslararası gelişmeler


gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Trump daha önce Türkiye'ye geldi mi?

Donald Trump'ın önceki başkanlık dönemlerinde Türkiye ile diplomatik temasları bulunuyordu. Ancak yeni dönemindeki Ankara ziyareti, uluslararası ilişkiler açısından yakından takip ediliyor.

Trump'ın Ankara programı belli oldu mu?

Trump'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili resmi program detaylarının zirve tarihine yaklaştıkça netleşmesi bekleniyor.

Sonuç: Trump Ne Zaman Gelecek?

Donald Trump'ın 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Ziyaret programının ayrıntıları resmi açıklamalarla kesinleşecek.

Diğer Haberler

Milan'ın büyük hayali: Van Dijk Milan Milan'ın büyük hayali: Van Dijk
Trump Ne Zaman Gelecek? Türkiye Ziyareti Tarihi Belli Oldu mu? Gündem Trump Ne Zaman Gelecek? Türkiye Ziyareti Tarihi Belli Oldu mu?
Beşiktaş'ta El Bilal Toure kararı Beşiktaş Beşiktaş'ta El Bilal Toure kararı
Beşiktaş'a Ousmane Diabate için dev rakipler Beşiktaş Beşiktaş'a Ousmane Diabate için dev rakipler
Fred'den İsmail Kartal itirafı! Fenerbahçe Fred'den İsmail Kartal itirafı!
iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak? iPhone 18 Tanıtım ve Satış Tarihi Gündem iPhone 18 Ne Zaman Çıkacak? iPhone 18 Tanıtım ve Satış Tarihi
Beşiktaş, Jota Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş Beşiktaş, Jota Silva ile yollarını ayırdı
Beşiktaş'tan Salih Uçan'a veda Beşiktaş Beşiktaş'tan Salih Uçan'a veda
Beşiktaş'tan Kristjan Asllani'ye veda! Beşiktaş Beşiktaş'tan Kristjan Asllani'ye veda!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Leroy Sane için transfer sürprizi!
2
Real Madrid çıldırdı: 213 milyon Euro!
3
Talisca için sürpriz talip: Hull City
4
Beşiktaş'ta Trossard için anlaşma!
5
Trabzonspor'dan transferde şov!
6
Davinson Sanchez için transfer mesajı
7
Fenerbahçe, Greenwood için en önde!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.