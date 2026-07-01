Haber Tarihi: 01 Temmuz 2026 14:23 -
Güncelleme Tarihi:
01 Temmuz 2026 14:23
Trump Ne Zaman Gelecek? Türkiye Ziyareti Tarihi Belli Oldu mu?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yapacağı olası ziyaret gündemdeki yerini koruyor. "Trump ne zaman gelecek?" sorusu, özellikle NATO Zirvesi öncesinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Trump, 2026 yılında Türkiye'ye geleceğini açıklarken ziyaretin NATO Zirvesi kapsamında gerçekleşmesi bekleniyor.
Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek?ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılması bekleniyor.Zirve kapsamında Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.Trump'ın Türkiye ziyaretinin nedeni ne?Trump'ın Türkiye ziyaretinin ana gündem maddesinin NATO Zirvesi olması bekleniyor.Zirvede;NATO'nun geleceği,Savunma harcamaları,Bölgesel güvenlik konuları,Uluslararası gelişmeler
gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.Trump daha önce Türkiye'ye geldi mi?Donald Trump'ın önceki başkanlık dönemlerinde Türkiye ile diplomatik temasları bulunuyordu. Ancak yeni dönemindeki Ankara ziyareti, uluslararası ilişkiler açısından yakından takip ediliyor.Trump'ın Ankara programı belli oldu mu?Trump'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili resmi program detaylarının zirve tarihine yaklaştıkça netleşmesi bekleniyor.Sonuç: Trump Ne Zaman Gelecek?Donald Trump'ın 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Ziyaret programının ayrıntıları resmi açıklamalarla kesinleşecek.
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