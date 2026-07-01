YKS Tercihleri Ne Zaman 2026? Üniversite Tercih Tarihleri Belli Oldu mu?

2026 YKS tercih tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi takvimle kesinleşecek.

2026 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamalarına göre YKS tercihlerinin temmuz sonu veya ağustos ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapacak.

YKS tercihleri kaç gün sürecek?

Tercih dönemi genellikle adaylara yaklaşık bir hafta ile on gün arasında süre tanıyor. Bu süre içerisinde adaylar:

Üniversite bölümlerini,

Başarı sıralamalarını,

Kontenjanları,

Özel koşulları

dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor.

YKS tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar YKS tercih işlemlerini:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi,

ÖSYM'nin resmi internet sitesi

üzerinden gerçekleştiriyor.

Tercih yaparken adayların puandan çok başarı sıralamalarını dikkate almaları öneriliyor.

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklanıyor. Sonuçların ardından üniversite kayıt tarihleri başlıyor.

Sonuç: YKS Tercihleri Ne Zaman 2026?

2026 YKS tercih tarihleri henüz kesinleşmedi. ÖSYM takvimine göre tercihlerin temmuz sonu - ağustos dönemi içerisinde yapılması bekleniyor. Kesin tarih, ÖSYM'nin resmi açıklamasıyla duyurulacak.