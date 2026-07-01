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Jeh, Göztepe'den Partizan'a gidiyor

Göztepe forması giyen Jeh, Partizan'a transfer olmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 12:07
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Jeh, Göztepe'den Partizan'a gidiyor
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Göztepe'nin geçen sezonun ara döneminde Brezilya ekibi Ponte Preta takımında kadrosuna dahil ettiği golcü Jeferson (Jeh) Sırbistan takımı Partizan'ın yolunu tutmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Partizan takımı Jeh'le anlaşma sağlarken, Göztepe'nin 150 bin euro karşılığında kiralanacak olan Jeh için satın alma opsiyonunu 2 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 20 pay şeklinde belirlediği ifade edildi.

Göztepe'de 16 maçta süre bulan Jeh, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Göztepe daha önce anlaşma sağladığı Brezilyalı golcü Andre Henrique transferini ise videolu bir şekilde açıkladı.

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