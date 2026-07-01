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Emmanuel Agbadou'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

Beşiktaş forması giyen Emmanuel Agbadou, Dünya Kupası'ndan siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 10:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Emmanuel Agbadou'dan Beşiktaş taraftarına mesaj
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Beşiktaş forması giyen Emmanuel Agbadou'dan siyah-beyazlı taraftarlara mesaj geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fildişili stoper, ülkesinin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından, "Merhaba Beşiktaş taraftarı. Bana ve milli takımıma verdiğiniz tüm destekleri görmekten dolayı çok mutluyum. Bir sonraki meydan okuma için, gelecek sezon için yakında geri döneceğim. Teşekkürler." açıklamasını yaptı.

29 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon devre arasında Beşiktaş'a transfer olmasının ardından siyah-beyazlılarda 16 maçta süre buldu ve 1 gol, 2 asist ile skor katkısı da verdi.

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