Emmanuel Agbadou'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

🎙️ Beşiktaş'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'dan siyah-beyazlı taraftarlara mesaj:



💬"Merhaba Beşiktaş taraftarı. Bana ve milli takımıma verdiğiniz tüm destekleri görmekten dolayı çok mutluyum. Bir sonraki meydan okuma için, gelecek sezon için yakında geri… pic.twitter.com/2vklGO2oRg



— AA SPOR (@aa_spor) July 1, 2026