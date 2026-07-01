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Beşiktaş'ta Vlahovic olmazsa rota Lukaku

Beşiktaş'ın, Dusan Vlahovic transferinde sonuç alamaması halinde Romelu Lukaku için devreye gireceği iddia edildi. Siyah-beyazlıların, Belçikalı golcü için Napoli ile temas kurmaya hazırlandığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 08:22
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Vlahovic olmazsa rota Lukaku
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin, öncelikli hedef olarak Dusan Vlahovic'i belirlediği ancak bu transferde sonuç alınamaması halinde Romelu Lukaku için devreye gireceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla VLAHOVIC İÇİN TEKLİF YAPILDI

Beşiktaş'ın, Dusan Vlahovic'e 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, Sırp golcüye yıllık 10 milyon euro maaşın yanı sıra 8 milyon euro imza parası da önerdiği aktarıldı.

B PLANI LUKAKU

Beşiktaş yönetiminin, Vlahovic'ten olumlu geri dönüş alamaması halinde rotasını Napoli forması giyen Romelu Lukaku'ya çevireceği ifade edildi. Siyah-beyazlıların, Belçikalı golcü için Napoli ile temasa geçip teklif yapabileceği kaydedildi.

NAPOLI İLE 1 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Ülkesi Belçika ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Romelu Lukaku'nun Napoli ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 33 yaşındaki golcü futbolcunun, geçen sezonun ikinci yarısında İtalyan ekibiyle kriz yaşadığı ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

GÖZLER VLAHOVIC'İN KARARINDA

Beşiktaş yönetiminin bir süre daha Dusan Vlahovic'in kararını bekleyeceği belirtildi. Sırp golcüden olumsuz yanıt gelmesi halinde Lukaku için transfer girişimlerinin başlayabileceği aktarıldı.

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