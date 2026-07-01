Salih Özcan, Beşiktaş'ın teklifini düşük buldu

Beşiktaş, yeni sezon öncesi orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Salih Uçan'ın ayrılığı sonrası oluşan boşluk için Salih Özcan'ı gündemine aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SALİH ÖZCAN YENİDEN GÜNDEMDE
Beşiktaş'ın, devre arasında da yoğun şekilde görüştüğü Salih Özcan için yeniden harekete geçtiği aktarıldı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yerli alternatif arayışında öne çıkan isimlerden biri olduğu kaydedildi.
3 YILLIK TEKLİF YAPILDI
Siyah-beyazlıların, Salih Özcan'a 2.5 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ifade edildi. Futbolcu tarafının ise bu rakamı düşük bulduğu ve daha yüksek bir maaş talep ettiği belirtildi.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Beşiktaş cephesinin, transfer şartlarını kendi istediği seviyeye çekmeye çalıştığı kaydedildi.
ORKUN KÖKÇÜ DETAYI
Salih Özcan'ın Milli Takım'da Orkun Kökçü ile yakaladığı uyumun Beşiktaş'ın ilgisini artırdığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, orta saha planlamasında bu uyumu da dikkate aldığı ifade edildi.
Beşiktaş'ın, devre arasında da yoğun şekilde görüştüğü Salih Özcan için yeniden harekete geçtiği aktarıldı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yerli alternatif arayışında öne çıkan isimlerden biri olduğu kaydedildi.
3 YILLIK TEKLİF YAPILDI
Siyah-beyazlıların, Salih Özcan'a 2.5 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ifade edildi. Futbolcu tarafının ise bu rakamı düşük bulduğu ve daha yüksek bir maaş talep ettiği belirtildi.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Beşiktaş cephesinin, transfer şartlarını kendi istediği seviyeye çekmeye çalıştığı kaydedildi.
ORKUN KÖKÇÜ DETAYI
Salih Özcan'ın Milli Takım'da Orkun Kökçü ile yakaladığı uyumun Beşiktaş'ın ilgisini artırdığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, orta saha planlamasında bu uyumu da dikkate aldığı ifade edildi.