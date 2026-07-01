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Salih Özcan, Beşiktaş'ın teklifini düşük buldu

Beşiktaş'ın, orta saha transferi için Salih Özcan'ı yeniden gündemine aldığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki futbolcuya 2.5 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık kontrat teklif ettiği aktarıldı.

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calendar 01 Temmuz 2026 09:18
Haber: Sabah
Salih Özcan, Beşiktaş'ın teklifini düşük buldu
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Salih Uçan'ın ayrılığı sonrası oluşan boşluk için Salih Özcan'ı gündemine aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SALİH ÖZCAN YENİDEN GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın, devre arasında da yoğun şekilde görüştüğü Salih Özcan için yeniden harekete geçtiği aktarıldı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yerli alternatif arayışında öne çıkan isimlerden biri olduğu kaydedildi.

3 YILLIK TEKLİF YAPILDI

Siyah-beyazlıların, Salih Özcan'a 2.5 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ifade edildi. Futbolcu tarafının ise bu rakamı düşük bulduğu ve daha yüksek bir maaş talep ettiği belirtildi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Beşiktaş cephesinin, transfer şartlarını kendi istediği seviyeye çekmeye çalıştığı kaydedildi.

ORKUN KÖKÇÜ DETAYI

Salih Özcan'ın Milli Takım'da Orkun Kökçü ile yakaladığı uyumun Beşiktaş'ın ilgisini artırdığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, orta saha planlamasında bu uyumu da dikkate aldığı ifade edildi.

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