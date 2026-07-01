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Fenerbahçe'de alarm zili: "Bu işte bir sakatlık var!"

Talisca, Becao ve Muriqi'nin arka arkaya sakatlanması, Topuk Yaylası'nda sezona günde çift idmanla hazırlanan Fenerbahçe'de alarm zillerinin çalmasına sebep oldu...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 09:51
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de alarm zili: 'Bu işte bir sakatlık var!'
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için iki ön eleme bir de play-off turu oynamak zorunda olan Fenerbahçe, ligde mesaiye en erken başlayan takımlardan birisi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkanlık seçimi ve hoca bilmecesinin çözülmesinin ardından sarı lacivertliler, İsmail Kartal ile birlikte soluğu Topuk Yaylası'nda aldı. Ancak daha ilk günlerden itibaren üst üste gelen sakatlıklar sarı lacivertli takımda alarm zillerinin çalmasını sağladı.

Talisca, Becao ve son olarak da Muriç'in sakatlanması sezona günde çift idmanla hazırlanan Kanarya'da 'aşırı yüklenme' iddialarını gündeme getirdi.

TEMPO DÜŞÜRÜLECEK

Muriqi'nin ilk idmana termal bandajlı çıkması ve sonraki idmanda ise sakatlanması 'Bir ihmal mi var?" dedirtti.

Sarı lacivertlilerde bu üç sakatlığın yanı sıra Asensio ve Skriniar da henüz düz koşularda takıma katılıyor. Sağ alt adalesinde yırtık tespit edilen Vedat Muriqi'nin, takımın Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön elemede Polonya ekibi Gornik Zabre ile temmuz ayının üç ve dördüncü haftalarında oynayacağı maçlarda yer alması beklenmiyor.

Sağlık ekibi ve yardımcılarıyla bir toplantı yapan teknik direktör İsmail Kartal'ın tempoyu düşürme kararı aldığı öğrenildi. 

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