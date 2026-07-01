Christ Oulai için 32 milyon euro'ya ret!

Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Christ Oulai, Avrupa'nın önemli takımlarının radarında yer almaya devam ediyor.
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BEKLENTİ EN AZ 40 MİLYON EURO
Brentford, Oulai transferi için 32 milyon euro seviyelerine çıktı. Trabzonspor ise bu teklife sıcak bakmıyor. Bordo-mavililer, Oulai'nin olası satışından en az 40 milyon euro bekliyor.
Brighton da Fildişili orta saha oyuncusu için Trabzonspor'a ilgi kağıdı gönderdi.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Christ Oulai, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
İNGİLTERE'DEN DEV TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için Trabzonspor'un kapısını önemli bir teklifle çaldı.
BEKLENTİ EN AZ 40 MİLYON EURO
Brentford, Oulai transferi için 32 milyon euro seviyelerine çıktı. Trabzonspor ise bu teklife sıcak bakmıyor. Bordo-mavililer, Oulai'nin olası satışından en az 40 milyon euro bekliyor.
Brighton da Fildişili orta saha oyuncusu için Trabzonspor'a ilgi kağıdı gönderdi.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Christ Oulai, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.