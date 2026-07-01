01 Temmuz
İngiltere-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
01 Temmuz
Belçika-Senegal
23:00
02 Temmuz
ABD-Bosna Hersek
03:00
01 Temmuz
Austria Lustenau-Young Boys
15:00
01 Temmuz
Zenit St. Petersburg-Dynamo Makhachkala
17:00

Christ Oulai için 32 milyon euro'ya ret!

Brentford, Trabzonspor'dan Christ Oulai için 32 milyon euro seviyesine çıktı. Trabzonspor, 40 milyon euro'nun altına sıcak bakmıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 10:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Christ Oulai için 32 milyon euro'ya ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Christ Oulai, Avrupa'nın önemli takımlarının radarında yer almaya devam ediyor.

İNGİLTERE'DEN DEV TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için Trabzonspor'un kapısını önemli bir teklifle çaldı.

BEKLENTİ EN AZ 40 MİLYON EURO

Brentford, Oulai transferi için 32 milyon euro seviyelerine çıktı. Trabzonspor ise bu teklife sıcak bakmıyor. Bordo-mavililer, Oulai'nin olası satışından en az 40 milyon euro bekliyor.

Brighton da Fildişili orta saha oyuncusu için Trabzonspor'a ilgi kağıdı gönderdi.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Christ Oulai, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.