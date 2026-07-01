30 Haziran
Fildişi Sahili-Norveç
1-2
01 Temmuz
Fransa-İsveç
3-0
01 Temmuz
Meksika-Ekvador
2-0
30 Haziran
Sturm Graz-LNZ Cherkasy
2-6
30 Haziran
Shamrock -Hibernian
1-0
01 Temmuz
Botafogo SP-CRB
0-1

Galatasaray'dan Singo'ya davet

Galatasaray, Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Wilfried Singo'yu İstanbul'a çağıracak. Sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası'nda sakatlık yaşayan Singo'nun durumunu yakından görmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 09:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Singo'ya davet
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Galatasaray, Fildişili savunma oyuncusu Wilfried Singo'yu İstanbul'a çağırıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Wilfried Singo'nun formasını giydiği Fildişi Sahili, Dünya Kupası son 32 turunda Norveç'e kaybetti ve turnuvaya veda etti.

İSTANBUL'A DAVET

Galatasaray, turnuvada daha önce sakatlık yaşayan Singo ile ilgili durumu yakından görmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Singo ile iletişime geçecek 25 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a davet edecek.

Wilfried Singo, geçen sezon da Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekmişti. Sarı-kırmızılılarda sağlık heyeti, bu nedenle Singo'nun sürecini yakından takip etmek istiyor.

Singo'nun İstanbul'a gelmesinin ve kontrolden geçmesinin ardından tatile çıkması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.  

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