Galatasaray'dan Singo'ya davet

Galatasaray, Fildişili savunma oyuncusu Wilfried Singo'yu İstanbul'a çağırıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Wilfried Singo'nun formasını giydiği Fildişi Sahili, Dünya Kupası son 32 turunda Norveç'e kaybetti ve turnuvaya veda etti.
İSTANBUL'A DAVET
Galatasaray, turnuvada daha önce sakatlık yaşayan Singo ile ilgili durumu yakından görmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Singo ile iletişime geçecek 25 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a davet edecek.
Wilfried Singo, geçen sezon da Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekmişti. Sarı-kırmızılılarda sağlık heyeti, bu nedenle Singo'nun sürecini yakından takip etmek istiyor.
Singo'nun İstanbul'a gelmesinin ve kontrolden geçmesinin ardından tatile çıkması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
İSTANBUL'A DAVET
Galatasaray, turnuvada daha önce sakatlık yaşayan Singo ile ilgili durumu yakından görmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Singo ile iletişime geçecek 25 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a davet edecek.
Wilfried Singo, geçen sezon da Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekmişti. Sarı-kırmızılılarda sağlık heyeti, bu nedenle Singo'nun sürecini yakından takip etmek istiyor.
Singo'nun İstanbul'a gelmesinin ve kontrolden geçmesinin ardından tatile çıkması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.