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Galatasaray, Marmoush için Dünya Kupası'nı bekliyor

Galatasaray, Manchester City'den Omar Marmoush'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, transferde adım atmak için Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 07:40
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Marmoush için Dünya Kupası'nı bekliyor
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmayı hedefleyen Galatasaray, Victor Osimhen'le birlikte hücum hattında görev yapacak kaliteli bir golcü arıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılarda yeni sözleşme teklif edilen Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Icardi'nin belirsizliğine rağmen hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da öne çıkan isimlerden biri Manchester City'den Omar Marmoush olduğu öğrenildi.

Jhon Duran ile anlaşma sağlayan Galatasaray'da, teknik heyet, Mısırlı yıldızı da kadroda görmek istiyor.

TERCİH NEDENLERİ

Manchester City'den kiralanması hedeflenen 27 yaşındaki Mısırlı yıldızın santrfor, sol kanat ve ikinci forvet oynayabilmesinin tercih edilmesinde etkili olduğu belirtildi.

DÜNYA KUPASI BEKLENİYOR

Galatasaray'da bu transfer için Dünya Kupası'nın bitmesinin beklendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 3 asist yaptı. 

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