Galatasaray, Marmoush için Dünya Kupası'nı bekliyor

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmayı hedefleyen Galatasaray, Victor Osimhen'le birlikte hücum hattında görev yapacak kaliteli bir golcü arıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda yeni sözleşme teklif edilen Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.
Icardi'nin belirsizliğine rağmen hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da öne çıkan isimlerden biri Manchester City'den Omar Marmoush olduğu öğrenildi.
Jhon Duran ile anlaşma sağlayan Galatasaray'da, teknik heyet, Mısırlı yıldızı da kadroda görmek istiyor.
TERCİH NEDENLERİ
Manchester City'den kiralanması hedeflenen 27 yaşındaki Mısırlı yıldızın santrfor, sol kanat ve ikinci forvet oynayabilmesinin tercih edilmesinde etkili olduğu belirtildi.
DÜNYA KUPASI BEKLENİYOR
Galatasaray'da bu transfer için Dünya Kupası'nın bitmesinin beklendiği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Manchester City'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.
Icardi'nin belirsizliğine rağmen hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da öne çıkan isimlerden biri Manchester City'den Omar Marmoush olduğu öğrenildi.
Jhon Duran ile anlaşma sağlayan Galatasaray'da, teknik heyet, Mısırlı yıldızı da kadroda görmek istiyor.
TERCİH NEDENLERİ
Manchester City'den kiralanması hedeflenen 27 yaşındaki Mısırlı yıldızın santrfor, sol kanat ve ikinci forvet oynayabilmesinin tercih edilmesinde etkili olduğu belirtildi.
DÜNYA KUPASI BEKLENİYOR
Galatasaray'da bu transfer için Dünya Kupası'nın bitmesinin beklendiği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Manchester City'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.