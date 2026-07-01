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Okan Buruk'tan transfer için özel görüşme: Can Uzun

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Can Uzun transferi için harekete geçti. Başarılı teknik adam, milli futbolcunun babasıyla görüşme gerçekleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 07:50
Haber: Haberturk
Okan Buruk'tan transfer için özel görüşme: Can Uzun
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Sarı-kırmızılıların öncelik verdiği isimse Eintracht Frankfurt forması giyen milli yıldız Can Uzun oldu.

Can Uzun için Eintracht Frankfurt cephesiyle görüşmeleri sürdüren sarı-kırmızılılar, Bundesliga ekibinin istediği 60 milyon Euro seviyesindeki bonservis bedelinde indirime gidileceğini düşünüyor.

HT Spor'un haberine göre Galatasaray transferi 30 milyon Euro+bonuslar ile tamamlamayı hedefliyor.

İTALYA'DAN TALİPLERİ DE VAR

Eintracht Frankfurt'un Avrupa'ya gidememesi nedeniyle Can Uzun'u elinde tutamayacağı düşünülürken, Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Napoli ve Milan'ın da genç yıldızla ilgilendiği belirtildi.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER HAMLESİ

HT Spor'un haberinde Okan Buruk'un da Can Uzun cephesiyle görüştüğü belirtildi.

Can Uzun'un babasıyla Okan Buruk arasında görüşme gerçekleştirildiği ve tarafların bu görüşmeden memnun ayrıldığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.  

 

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