Okan Buruk'tan transfer için özel görüşme: Can Uzun

Arka arkaya 4 şampiyonluğun ardından bir kez daha zirveyi koruyabilecek bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, birçok ismi radarına aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ANA HEDEF CAN UZUN
Sarı-kırmızılıların öncelik verdiği isimse Eintracht Frankfurt forması giyen milli yıldız Can Uzun oldu.
Can Uzun için Eintracht Frankfurt cephesiyle görüşmeleri sürdüren sarı-kırmızılılar, Bundesliga ekibinin istediği 60 milyon Euro seviyesindeki bonservis bedelinde indirime gidileceğini düşünüyor.
HT Spor'un haberine göre Galatasaray transferi 30 milyon Euro+bonuslar ile tamamlamayı hedefliyor.
İTALYA'DAN TALİPLERİ DE VAR
Eintracht Frankfurt'un Avrupa'ya gidememesi nedeniyle Can Uzun'u elinde tutamayacağı düşünülürken, Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Napoli ve Milan'ın da genç yıldızla ilgilendiği belirtildi.
OKAN BURUK'TAN TRANSFER HAMLESİ
HT Spor'un haberinde Okan Buruk'un da Can Uzun cephesiyle görüştüğü belirtildi.
Can Uzun'un babasıyla Okan Buruk arasında görüşme gerçekleştirildiği ve tarafların bu görüşmeden memnun ayrıldığı aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.
Sarı-kırmızılıların öncelik verdiği isimse Eintracht Frankfurt forması giyen milli yıldız Can Uzun oldu.
Can Uzun için Eintracht Frankfurt cephesiyle görüşmeleri sürdüren sarı-kırmızılılar, Bundesliga ekibinin istediği 60 milyon Euro seviyesindeki bonservis bedelinde indirime gidileceğini düşünüyor.
HT Spor'un haberine göre Galatasaray transferi 30 milyon Euro+bonuslar ile tamamlamayı hedefliyor.
İTALYA'DAN TALİPLERİ DE VAR
Eintracht Frankfurt'un Avrupa'ya gidememesi nedeniyle Can Uzun'u elinde tutamayacağı düşünülürken, Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Napoli ve Milan'ın da genç yıldızla ilgilendiği belirtildi.
OKAN BURUK'TAN TRANSFER HAMLESİ
HT Spor'un haberinde Okan Buruk'un da Can Uzun cephesiyle görüştüğü belirtildi.
Can Uzun'un babasıyla Okan Buruk arasında görüşme gerçekleştirildiği ve tarafların bu görüşmeden memnun ayrıldığı aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.