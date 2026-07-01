Lucas Torreira'ya geri dönüş müjdesi

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, son dönemde uzak kaldığı Uruguay Milli Takımı'na geri dönebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'da teknik direktör Marcelo Bielsa, görevini bıraktı.
Uruguay'da Bielsa sonrası ile birlikte kadroda da önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Marcelo Bielsa döneminde Uruguay Milli Takımı'ndan uzak kalan Galatasaraylı Lucas Torreira'ya da milli takıma geri dönüş şansı doğdu.
Uruguay Milli Takımı'nda son dönemde şans bulamayan 30 yaşındaki Torreira, milli forma altında toplamda 40 maçta sahaya çıktı.
Uruguay'da Bielsa sonrası ile birlikte kadroda da önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Marcelo Bielsa döneminde Uruguay Milli Takımı'ndan uzak kalan Galatasaraylı Lucas Torreira'ya da milli takıma geri dönüş şansı doğdu.
Uruguay Milli Takımı'nda son dönemde şans bulamayan 30 yaşındaki Torreira, milli forma altında toplamda 40 maçta sahaya çıktı.