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Xhaka transferinde Beşiktaş devreye girdi

Chelsea'nin Granit Xhaka için yaptığı teklifin Sunderland tarafından reddedildiği belirtildi. Beşiktaş'ın da İsviçreli orta saha oyuncusu için devrede olduğu ve Dünya Kupası sonrası temasların artabileceği aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 08:01
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Xhaka transferinde Beşiktaş devreye girdi
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Granit Xhaka transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, Sunderland forması giyen İsviçreli orta saha oyuncusu için yaptığı tekliften sonuç alamadığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SUNDERLAND TEKLİFİ REDDETTİ

David Ornstein'in aktardığı bilgilere göre Chelsea, Granit Xhaka için Sunderland'a 8 milyon euroluk resmi teklif sundu. Ancak Sunderland'ın bu teklifi kabul etmediği ve deneyimli futbolcuyu satmayı düşünmediğini karşı tarafa ilettiği kaydedildi.

LİDER ROLÜ NEDENİYLE AYRILIK GÜNDEMDE DEĞİL

Haberde, Sunderland yönetiminin teklif edilen bonservis bedelinden çok Xhaka'nın takım içindeki rolüne önem verdiği belirtildi.

Kulübün, kaptanlık görevini üstlenen 33 yaşındaki orta sahayı yeni sezon yapılanmasının temel parçalarından biri olarak gördüğü ifade edildi.

BEŞİKTAŞ DEVREDE

Chelsea'nin girişiminden sonuç çıkmamasının ardından Beşiktaş'ın da Granit Xhaka için devrede olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcuyu gelecek sezon şampiyonluk hedefinde takımın kilit isimlerinden biri olarak gördüğü aktarıldı.

BİREBİR GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın, Granit Xhaka'yı kadrosuna katma konusunda oyuncuyu ikna etmek istediği belirtildi. Dünya Kupası sonrasında İsviçreli futbolcuyla birebir temas kurulmasının beklendiği kaydedildi.

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