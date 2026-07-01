Xhaka transferinde Beşiktaş devreye girdi

Granit Xhaka transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, Sunderland forması giyen İsviçreli orta saha oyuncusu için yaptığı tekliften sonuç alamadığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SUNDERLAND TEKLİFİ REDDETTİ
David Ornstein'in aktardığı bilgilere göre Chelsea, Granit Xhaka için Sunderland'a 8 milyon euroluk resmi teklif sundu. Ancak Sunderland'ın bu teklifi kabul etmediği ve deneyimli futbolcuyu satmayı düşünmediğini karşı tarafa ilettiği kaydedildi.
LİDER ROLÜ NEDENİYLE AYRILIK GÜNDEMDE DEĞİL
Haberde, Sunderland yönetiminin teklif edilen bonservis bedelinden çok Xhaka'nın takım içindeki rolüne önem verdiği belirtildi.
Kulübün, kaptanlık görevini üstlenen 33 yaşındaki orta sahayı yeni sezon yapılanmasının temel parçalarından biri olarak gördüğü ifade edildi.
BEŞİKTAŞ DEVREDE
Chelsea'nin girişiminden sonuç çıkmamasının ardından Beşiktaş'ın da Granit Xhaka için devrede olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcuyu gelecek sezon şampiyonluk hedefinde takımın kilit isimlerinden biri olarak gördüğü aktarıldı.
BİREBİR GÖRÜŞME BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın, Granit Xhaka'yı kadrosuna katma konusunda oyuncuyu ikna etmek istediği belirtildi. Dünya Kupası sonrasında İsviçreli futbolcuyla birebir temas kurulmasının beklendiği kaydedildi.
David Ornstein'in aktardığı bilgilere göre Chelsea, Granit Xhaka için Sunderland'a 8 milyon euroluk resmi teklif sundu. Ancak Sunderland'ın bu teklifi kabul etmediği ve deneyimli futbolcuyu satmayı düşünmediğini karşı tarafa ilettiği kaydedildi.
LİDER ROLÜ NEDENİYLE AYRILIK GÜNDEMDE DEĞİL
Haberde, Sunderland yönetiminin teklif edilen bonservis bedelinden çok Xhaka'nın takım içindeki rolüne önem verdiği belirtildi.
Kulübün, kaptanlık görevini üstlenen 33 yaşındaki orta sahayı yeni sezon yapılanmasının temel parçalarından biri olarak gördüğü ifade edildi.
BEŞİKTAŞ DEVREDE
Chelsea'nin girişiminden sonuç çıkmamasının ardından Beşiktaş'ın da Granit Xhaka için devrede olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcuyu gelecek sezon şampiyonluk hedefinde takımın kilit isimlerinden biri olarak gördüğü aktarıldı.
BİREBİR GÖRÜŞME BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın, Granit Xhaka'yı kadrosuna katma konusunda oyuncuyu ikna etmek istediği belirtildi. Dünya Kupası sonrasında İsviçreli futbolcuyla birebir temas kurulmasının beklendiği kaydedildi.