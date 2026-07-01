Galatasaray için Van Drongelen iddiası

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
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Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray'da yeni sezon öncesi stoper transferi için çalışmalar sürerken, Samsunspor forması giyen Rick van Drongelen de gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin savunma hattına yapılacak takviye kapsamında Hollandalı stoperi alternatif isimler arasında değerlendirdiği belirtildi.
Galatasaray, savunma rotasyonunu güçlendirmek amacıyla birden fazla stoper adayını değerlendirmeye aldı. Drongelen'in performansıyla Okan Buruk'un beğendiği stoperler arasına adını yazdırdığı kaydedildi.
TAKAS İHTİMALİ
TEK SORUN YABANCI
Galatasaray, Van Drongelen'i gözüne kestirirken, Samsunspor'un transfer gündeminde ise Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş ile Victor Nelsson isimlerinin ön plana çıktığı belirtildi. Tarafların takas yolunu deneme ihtimali yüksek. Galatasaray adına tek pürüz, yabancı kontenjanı gibi görünüyor. Kazımcan konusunda sorun olmasa da Nelsson'un İtalya'ya gitmek istediği biliniyor. İki kulübün başkanı bu transfer operasyonu için bir araya gelecek.
SÜRPRİZ OPERASYON Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda stoper bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar sürpriz bir operasyona girişti.
Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray'da yeni sezon öncesi stoper transferi için çalışmalar sürerken, Samsunspor forması giyen Rick van Drongelen de gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin savunma hattına yapılacak takviye kapsamında Hollandalı stoperi alternatif isimler arasında değerlendirdiği belirtildi.
Galatasaray, savunma rotasyonunu güçlendirmek amacıyla birden fazla stoper adayını değerlendirmeye aldı. Drongelen'in performansıyla Okan Buruk'un beğendiği stoperler arasına adını yazdırdığı kaydedildi.
TAKAS İHTİMALİ
TEK SORUN YABANCI
Galatasaray, Van Drongelen'i gözüne kestirirken, Samsunspor'un transfer gündeminde ise Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş ile Victor Nelsson isimlerinin ön plana çıktığı belirtildi. Tarafların takas yolunu deneme ihtimali yüksek. Galatasaray adına tek pürüz, yabancı kontenjanı gibi görünüyor. Kazımcan konusunda sorun olmasa da Nelsson'un İtalya'ya gitmek istediği biliniyor. İki kulübün başkanı bu transfer operasyonu için bir araya gelecek.