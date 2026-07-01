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76ers, Dean Wade ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Philadelphia 76ers, uzun rotasyonunu güçlendirmek ve savunmadaki çok yönlülüğünü artırmak adına serbest oyuncu Dean Wade ile dört yıl, 39 milyon dolar değerinde sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 11:27 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 11:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
76ers, Dean Wade ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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Philadelphia 76ers, uzun rotasyonunu güçlendirmek ve savunmadaki çok yönlülüğünü artırmak adına serbest oyuncu Dean Wade ile dört yıl, 39 milyon dolar değerinde sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Shams Charania, Cleveland Cavaliers forması giyen eski forvet oyuncusuna birçok şampiyonluk adayı takımın da ilgi gösterdiğini ancak Wade'in tercihini Philadelphia'dan yana kullandığını bildirdi.

29 yaşındaki Wade, NBA kariyerinin ilk yedi sezonunu Cleveland'da geçirdi ve bu süreçte ligin güvenilir rol oyuncularından biri haline geldi. Hücum istatistikleri hiçbir zaman dikkat çekici seviyelere ulaşmasa da, farklı pozisyonları savunabilmesi, dış şut tehdidi yaratabilmesi ve düşük hata oranıyla oynaması, Cavaliers'ın birçok sezon Doğu Konferansı play-off'larına kalmasında önemli rol oynadı.

Wade, 2025-26 sezonunda 59 maçta forma giyerken bunların 38'ine ilk beşte başladı. Deneyimli oyuncu, maç başına 22.3 dakikada 5.8 sayı, 4.2 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakaladı.

Saha içinden yüzde 43.9, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 36.2 isabet oranıyla oynayan Wade, uzun oyuncular arasında güvenilir dış şutör kimliğini sürdürdü. Kariyerinde çıktığı 342 maçta yüzde 36.7 üç sayı isabet oranına ve yüzde 56.6 efektif saha içi isabet yüzdesine sahip bulunuyor.

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