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Beşiktaş'tan Salih Uçan'a veda

Beşiktaş, sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Salih Uçan'a veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 13:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Salih Uçan'a veda
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Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile yola devam etmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, deneyimli orta saha oyuncusuna veda etti.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Salih Uçan'a Teşekkür Ederiz

2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



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