Beşiktaş'tan Salih Uçan'a veda

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile yola devam etmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, deneyimli orta saha oyuncusuna veda etti.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Salih Uçan'a Teşekkür Ederiz
2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Salih Uçan'a Teşekkür Ederiz
2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."